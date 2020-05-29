Игорь Додон ответил Майе Санду: "Выйдите из Facebook"

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Люди в Молдове не заинтересованы в выборах в настоящее время, и куда больше их волнуют вопросы заработной платы и засухи. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в своем видеоблоге "Президент отвечает", комментируя заявления лидера Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду, призвавшей главу государства уйти в отставку.

"Выйдите из Facebook. Людей интересуют не выборы, а зарплаты, засуха", - сказал Додон.

Президент также задал вопрос, как отставка главы государства может решить проблемы людей.

"Ведь что означает моя отставка? У нас не будет ни парламентского большинства, ни действующего правительства, ни президента. Вероятно, это будет первый случай в истории Молдовы, когда все основные институты будут парализованы. Можем ли мы себе это позволить? Я так не думаю", - сказал глава государства.

Президент заявил, что прежде всего необходимо выяснить мнение Конституционного суда о возможности роспуска президентом парламента в последние шесть месяцев его пребывания в должности и о допустимости проведения досрочных парламентских и президентских выборов в один день.

"Вы, Санду, Нэстасе, Канду, Шор, сначала должны отправить в отставку кабмин, затем попытаться дважды назначить новое правительство. Только тогда теоретически может встать вопрос об отставке президента. Попробуйте пройти первый и второй этапы, а затем перейдем к третьему. Напоминаю, что вы сами говорили, что невозможно организовать досрочные президентские и парламентские выборы в один день. Теперь вы сами себе противоречите", - сказал Додон.

Ранее лидер PAS, Майя Санду разместила в Facebook видео, где призвала Игоря Додона подать в отставку. Она заявила, что это "единственное достойное решение", по мнению партии, которую она представляет.

"Единственный ответ, который у нас есть для Игоря Додона, когда тот жалуется, что кто-то должен защитить его от Шора и Плахотнюка, — подать в отставку", - сказала Майя Санду.

В том же видео лидер PAS заявила, что с отставкой президента откроется возможность проведения досрочных парламентских выборов, "с помощью которых парламент может очиститься".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova