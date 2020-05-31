Что будет с правительством до президентских выборов: возможные сценарии

Нынешнее правительство может уйти в отставку в любой момент, что приведет к состоянию неопределенности в парламенте. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Moldova заявил политолог Роман Михэеш.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik, Анна Горбан. Премьер Ион Кику заявил ранее, что, вероятнее всего, не подаст в отставку, даже если нынешнее парламентское большинство распадется. Также глава кабмина считает, что оппозиция не планирует выносить вотум недоверия нынешнему правительству, так как не готова взять ответственность за дестабилизацию ситуации в стране, особенно в преддверии президентских выборов.

© Sputnik / Osmatesco Роман Михэеш

По мнению политолога Романа Михэеша, на данный момент ощущается острая нервозность во всех ветвях власти. Это связано с тем, что сейчас между правящей коалицией и оппозицией минимальная разница в 2-3 депутата. Подобное соотношение сил создает ситуацию крайней неопределенности в парламенте и самом законодательном процессе.

"Непрекращающееся противостояние, которое мы наблюдаем в Демократической партии, может привести к сокращению числа депутатов в правящей коалиции. В любой момент правительство может потерять поддержку парламентского большинства, и тогда будет очень сложно продолжать управлять страной", — уточнил Михэеш.

Эксперт добавил, что необходимо пересмотреть всю стратегию деятельности правительства на ближайшее время, а одной из основных проблем остается изыскание денежных средств на покрытие дефицита бюджета в размере 16 миллиардов леев.

"Я до сих пор не видел ни одного документа, в котором бы говорилось о том, где кабмин возьмет недостающие 800 миллионов евро. На май, июнь и июль денег еще хватит, а вот в августе и сентябре ситуация может осложниться, тем более что нас ждут президентские выборы", — отметил Михэеш.

Политолог уточнил, что в данной ситуации возможны различные сценарии. Первый — это сохранение нынешнего правительства, которое в любой момент может потерять поддержку парламентского большинства и способность продвигать свою политику. Другой вариант для кабмина — заручиться поддержкой еще одной или двух партий для формирования правительства национального консенсуса и тем самым усилить свои позиции.

Ранее премьер Ион Кику заявил, что парламентская оппозиция не готова отправить кабмин в отставку, так как ей это политически невыгодно. Однако он не исключил, что это может случиться позже, в июле или августе, перед президентскими выборами.

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