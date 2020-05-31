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Протест участников вооруженного конфликта на Днестре (архивное фото)

Комбатанты организовали новый митинг в центре Кишинева

© Sputnik / Александр Суру
Политика
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23910
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200531/30427565/kombatanty-organizovali-novyy-miting-centru-chisinau.html

Участники вооруженного конфликта на Днестре потребовали от правительства выполнения своих социальных требований, вместе с тем с трибуны звучали и политические лозунги.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Участники боевых действий в ходе приднестровского конфликта организовали в воскресенье новый митинг у здания парламента в центре Кишинева. Манифестанты требовали улучшения своего социального положения и обвинили правительство в бездеятельности и невыполнении ранее достигнутых договоренностей.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану
Манастырлы: комбатанты на самом деле хотят льгот, а не отставок

В акции приняли участие несколько сотен человек. Во время движения колонны митингующих по проспекту Штефана чел Маре произошла стычка с полицейскими, которые перегородили проезжую часть, не пропуская к зданию парламента автомобиль со звуковым оборудованием. В результате движение транспорта по проспекту было временно приостановлено. Позже манифестантов и автомобиль все же пропустили, и главный проспект столицы был разблокирован.

Сам митинг состоялся на тротуаре перед зданием законодательного органа. Вместе с социальной повесткой с импровизированной трибуны звучали и политические лозунги, призывающие к отставке правительства и президента Молдовы.

Организаторы заявили, что если их требования не будут выполнены, то в августе они организуют массовую акцию протеста в Кишиневе.

Манифестация была проведена, несмотря на запрет Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья на проведение массовых мероприятий в количестве более 50 человек, в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ранее полиция заявила, что нарушившие карантинные меры будут наказаны

Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре
© Sputnik / Александр Суру
Новый ультиматум комбатантов на площади Кишинева
Предыдущая акция протеста комбатантов состоялась 17 мая. Несколько сотен протестующих, собравшись и в тот раз вопреки карантинным ограничениям, требовали от правительства страны повышения ежемесячного социального пособия до 3 тысяч леев, а также обеспечения бесплатными полисами обязательного медицинского страхования.

После этого в полиции сообщили, что организаторы акции должны были заранее зарегистрировать протестующих, включая в список следующие данные: фамилии и имя манифестантов, номера их удостоверений личности (IDNP), адреса электронной почты и домашние адреса.

"Полиция зафиксировала все нарушения, которые квалифицируются по статье 76 Кодекса об административных правонарушениях Молдовы", - говорилось в заявлении правоохранительных органов.

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Теги:
комбатанты


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