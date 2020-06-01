Политическая реальность Молдовы – почему страсти накаляются

Текущую политическую ситуацию в стране ряд экспертов называют неоднозначной, в преддверии выборов президента сложно предположить, как будет выглядеть политический пасьянс в парламенте, но все же стоит проанализировать ситуацию.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Молдавские политики стали более активными, они задолго до президентской кампании занялись предвыборной агитацией. Таким мнением с корреспондентом Sputnik Молдова поделился политолог Ян Лисневский.

"Оппозиция пытается критиковать действия нынешнего кабмина. Однако правительство достойно справилось с последствиями пандемии коронавируса в Молдове. Поэтому оппозиция будет искать другие способы, расставлять акценты на состоянии молдавской экономики", - рассказал собеседник. © Sputnik / Victor Iovva Киркэ: кто выиграл в Молдове от пандемии

Эксперт не исключил, что в острую фазу политической борьбы в республике могут включиться забытые политики, партии, не прошедшие в нынешний состав парламента в силу ряда причин. Все сегодняшние реалии политической жизни страны свидетельствуют о преждевременном начале президентской гонки и о затрагивании тем, которые играют как положительно, так и отрицательно на имидж каждого из ее участников, вне зависимости от их партийных "расцветок", уверен собеседник.

"В критике со стороны оппозиции для власти есть и позитивные вещи. Большинство и правительство слышали эту критику и в своих действиях во время пандемии были намного осторожнее. Правительство Молдовы буквально дублировало действия властей европейских стран в борьбе с вирусной угрозой. Молдавский кабмин пытался совершить как можно меньше ошибок, которые совершали в этом направлении все государства региона", - заявил Лисневский.

Те оппозиционеры, которые позволяли себе в условиях чрезвычайного положения выступать с жесткой критикой в адрес действующей власти, много потеряли в плане своего политического имиджа, поскольку всегда в таких сложных условиях работает формула: "критикуя – предлагай, предлагая – делай". © Sputnik / Miroslav Rotari Число излечившихся от коронавируса в Молдове приблизилось к 4,5 тысячи

"Сейчас оппозиция осознает риск проведения протестов, поскольку вирус никуда не ушел, а ответственность за его распространение ляжет на организаторов манифестации. Но, в результате, все действия оппозиции будут присутствовать в эфире аудиовизуальных СМИ республики, за исключением незначительных, малочисленных акций", - резюмировал собеседник.

В свою очередь политолог Роман Михэеш рассказал корреспонденту Sputnik, что на данный момент ощущается нервозность во всех ветвях власти. Это связано с тем, что сейчас между правящей коалицией и оппозицией минимальная разница в 2-3 депутата.

Подобное соотношение сил создает ситуацию крайней неопределенности в парламенте и самом законодательном процессе.

"Непрекращающееся противостояние, которое мы наблюдаем в Демократической партии, может привести к сокращению числа депутатов в правящей коалиции. В любой момент правительство может потерять поддержку парламентского большинства, и тогда будет очень сложно продолжать управлять страной", — уточнил Михэеш. © Sputnik / Евгений Биятов Попова: коронавирус не обладает высокой изменчивостью, но мутации есть

Эксперт добавил, что необходимо пересмотреть всю стратегию деятельности правительства на ближайшее время, а одной из основных проблем остается изыскание денежных средств на покрытие дефицита бюджета в размере 16 миллиардов леев.

В то же время реального политического расклада для переформатирования правящей коалиции в высшем законодательном органе страны практически не существует, ведь для создания нового большинства в него должны будут войти различные по доктринам и политическим воззрениям депутаты – из фракций PAS, DA, Pro-Moldova, партии "Шор" и ДПМ. Об этом рассказал депутат-социалист Василий Боля.

Как отметил парламентарий, оппозиционные партии сейчас взяли паузу. Возможно, кулуарно они и ведут какие-либо переговоры насчет нового правительства, но пока мы наблюдаем некий штиль. Были попытки с их стороны "раскачивать лодку", пытаясь поднять вопрос относительно отставки правительства, но никаких решительных шагов за этими действиями не последовало.

"У нас досрочные выборы — это чаще всего "страшилка", к которой прибегают как власть, так и оппозиция. Если взглянуть на ситуацию в настоящий момент, то 23 июня истекает срок возможности роспуска парламента, а до 23 июня не успеют провести все процедуры по Конституции, которые дадут такую возможность", - считает политолог Анжела Колацки.

По ее словам, в такой ситуации распустить парламент уже невозможно будет, даже если премьер подаст в отставку. Кроме того, если даже дело дойдет до вотума недоверия правительству, новое правительство сформировать будет невозможно, и тогда у власти все равно останется нынешнее.

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