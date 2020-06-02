На связи с ОБСЕ: Красносельский обсудил ход переговоров по Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 2 июня – Sputnik. Ход переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем обсудили посредством видеосвязи лидер Приднестровья Вадим Красносельский и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.
"Вадим Красносельский обозначил аспекты, которые препятствуют его планомерному течению. Речь шла о деструктивных шагах со стороны Молдовы, осложняющих диалог", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
Красносельский обратил внимание на необходимость полноценного исполнения молдавской стороной всего комплекса договоренностей в рамках пакета "Берлин+".
Собеседники говорили о том, что приветствуют возобновление работы на уровне профильных экспертов сторон. При этом было отмечено, что пока она не принесла ощутимых результатов.
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