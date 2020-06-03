Додон обозначил вероятность нескольких сценариев развития событий в парламенте

По словам главы государства, на данный момент в высшем законодательном органе есть парламентское большинство.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что правительство под руководством Иона Кику должно остаться в таком же формате как минимум до президентских выборов. Об этом он заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"На данном этапе есть парламентское большинство – 52 депутата +1, который поддерживает большинство правительственных инициатив... Но есть голоса, которые заявляют, что дни правительства Кику сочтены. Думаю, что большинство этих деклараций – политического характера, от оппозиции, которая с одной стороны хочет управлять, а с другой – понимают всю ответственность", - сказал Додон.

По его словам, на данном этапе в законодательном органе есть парламентское большинство.

"Думаю, что есть шансы, чтобы оно сохранилось. Думаю, что это правительство в данном составе останется, как минимум, до президентских выборов. Считаю, что это правильно", - отметил президент.

Как считает глава государства, правительство должно существовать не только до, но и после президентских выборов. "Кабмин должен управлять делами, как минимум, пять месяцев – до выборов президента и после", - добавил президент.

Он обратил внимание, что есть несколько сценариев развития событий на политической арене страны.

"Первый - остается стабильное большинство и правительство. Этому сценарию даю 55%. Второй - нет стабильного парламентского большинства, если уходят еще 2-3 депутата, но не отправляется в отставку правительство (25-30%). Третий сценарий – отставка правительства путем вотума недоверия, потому что премьер не подаст в отставку сам. При этом не назначается новый кабмин - 20% сценариев. И 5% даю назначению новому правительству, которое предложит другое парламентское большинство. Эти сценарии возможны в случае, если президентские выборы нельзя проводить в один день с президентскими", - сказал Додон

Если КС примет решение, что выборы могут пройти одновременно, тогда ситуация будет иной и очень высок риск одновременного проведения парламентских и президентских выборов.

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