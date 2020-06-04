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Здание парламента

Политические нюансы: экс-депутат о шансах появления нового большинства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200604/30476548/politicheskie-nyuansy-eks-deputat-o-novom-parlamentskom-bolshinstve.html

Экс-депутат считает, что нынешнее правительство во главе с Ионом Кику устоит на своих позициях, и на это есть несколько причин.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Нынешнее правительство во главе с Ионом Кику может остаться в таком формате до президентских выборов, потому что парламентской оппозиции неудобно взять на себя управление страной. Такого мнения придерживается бывший депутат Виктор Степанюк.

Виктор Степанюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виктор Степанюк
"Экономическая ситуация довольно сложная. Даже если представители правой оппозиции в парламенте заявили, что готовы взять на себя утверждение правительства, то не с кем. Их подсчеты и стратегии показывают, что нет интереса создавать коалицию с командой Шора и Канду", - заявил Степанюк в интервью радиостудии Sputnik.

По его словам, одним из сценариев стало бы формирование правительства, которое бы поддержало несколько политических сил – Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), PAS и DA (блок ACUM), а также Демпартия. То есть, как считает собеседник, такой кабмин стал бы правительством национального спасения. Однако для этого, по мнению эксперта, молдавским политикам предстоит проявить мудрость.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что будет с правительством до президентских выборов: возможные сценарии

Степанюк считает, что формировавшие коалицию летом прошлого года политические силы - ПСРМ и ACUM - должны усвоить урок, учитывая сделанные ошибки.

Бывший депутат пришел к выводу, что любая политическая договоренность в возможной реконфигурации парламентского большинства также будет включать социалистов, которым принадлежит наибольшее число депутатов в законодательном органе.

Как полагает собеседник, нынешние парламентские партии не должны думать о досрочных выборах, так как это риск для всех политических сил, представленных в законодательном органе.

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Мнение президента

Глава государства Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил, что правительство под руководством Иона Кику должно остаться в таком же формате как минимум до президентских выборов.

Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Додон обозначил вероятность нескольких сценариев развития событий в парламенте

"На данном этапе есть парламентское большинство – 52 депутата плюс один, которые поддерживают многие правительственные инициативы... Но есть голоса, которые заявляют, что дни правительства Кику сочтены. Думаю, что большинство этих деклараций – политического характера, от оппозиции, которая с одной стороны хочет управлять, а с другой – понимает всю ответственность", - сказал Додон.

По его мнению, есть все шансы, чтобы большинство сохранилось. "Думаю, что это правительство в данном составе останется, как минимум, до президентских выборов. Считаю, что это правильно", - отметил президент.

Igor Dodon
© Sputnik / Osmatesco
Игорь Додон

Как отметил глава государства, правительство должно существовать не только до, но и после президентских выборов. "Кабмин должен управлять делами, как минимум, пять месяцев – до выборов президента и после", - добавил Додон.

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