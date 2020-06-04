Политические нюансы: экс-депутат о шансах появления нового большинства

Экс-депутат считает, что нынешнее правительство во главе с Ионом Кику устоит на своих позициях, и на это есть несколько причин.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Нынешнее правительство во главе с Ионом Кику может остаться в таком формате до президентских выборов, потому что парламентской оппозиции неудобно взять на себя управление страной. Такого мнения придерживается бывший депутат Виктор Степанюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Виктор Степанюк

"Экономическая ситуация довольно сложная. Даже если представители правой оппозиции в парламенте заявили, что готовы взять на себя утверждение правительства, то не с кем. Их подсчеты и стратегии показывают, что нет интереса создавать коалицию с командой Шора и Канду", - заявил Степанюк в интервью радиостудии Sputnik.

По его словам, одним из сценариев стало бы формирование правительства, которое бы поддержало несколько политических сил – Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), PAS и DA (блок ACUM), а также Демпартия. То есть, как считает собеседник, такой кабмин стал бы правительством национального спасения. Однако для этого, по мнению эксперта, молдавским политикам предстоит проявить мудрость.

Степанюк считает, что формировавшие коалицию летом прошлого года политические силы - ПСРМ и ACUM - должны усвоить урок, учитывая сделанные ошибки.

Бывший депутат пришел к выводу, что любая политическая договоренность в возможной реконфигурации парламентского большинства также будет включать социалистов, которым принадлежит наибольшее число депутатов в законодательном органе.

Как полагает собеседник, нынешние парламентские партии не должны думать о досрочных выборах, так как это риск для всех политических сил, представленных в законодательном органе.

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Мнение президента

Глава государства Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил, что правительство под руководством Иона Кику должно остаться в таком же формате как минимум до президентских выборов.

"На данном этапе есть парламентское большинство – 52 депутата плюс один, которые поддерживают многие правительственные инициативы... Но есть голоса, которые заявляют, что дни правительства Кику сочтены. Думаю, что большинство этих деклараций – политического характера, от оппозиции, которая с одной стороны хочет управлять, а с другой – понимает всю ответственность", - сказал Додон.

По его мнению, есть все шансы, чтобы большинство сохранилось. "Думаю, что это правительство в данном составе останется, как минимум, до президентских выборов. Считаю, что это правильно", - отметил президент.

© Sputnik / Osmatesco Игорь Додон

Как отметил глава государства, правительство должно существовать не только до, но и после президентских выборов. "Кабмин должен управлять делами, как минимум, пять месяцев – до выборов президента и после", - добавил Додон.

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