Оппозиция потребовала созыва пленарного заседания парламента

Представители PAS, PPDA, "Шор" и группы Pro Moldova заявили о нефункциональности парламента и обвинили правящую коалицию в том, что депутаты "оказались в изоляции".

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Представители фракций оппозиционных партий пришли в пятницу, 5 июня, в парламент, чтобы потребовать срочного созыва пленарного заседания.

В здании высшего законодательного органа присутствовали депутаты от фракций партий "Действие и солидарность" (PAS), "Платформа "Достоинство и правда" (PPDA), "Шор" и члены парламентской группы "Pro Moldova". По заявлениям парламентариев, они направили приглашение присоединиться к ним также и депутатам ПСРМ и ДПМ, однако представители правящей коалиции проигнорировали их призыв.

Оппозиция: депутатов удерживают в изоляции

Генеральный секретарь PAS, депутат Игорь Гросу заявил на брифинге в здании законодательного органа, что его партия обратилась ко всем парламентским фракциям с предложением как можно скорее созвать пленарное заседание.

По словам Гросу, необходимо проголосовать за "очень важные законы, имеющие отношение к разблокированию второго транша финансирования от ЕС на сумму в 600 миллионов леев".

"К сожалению, парламентское большинство предпочло отвергнуть наше предложение. Создается впечатление, что правящая коалиция и в особенности ПСРМ решили удерживать депутатов в полной изоляции", — заявил Гросу. По словам депутата, фракция PAS продолжит настаивать на созыве пленарного заседания на следующей неделе.

Вице-председатель PPDA, депутат Александр Слусарь также провел брифинг, на котором заявил о "нефункциональности парламента". "В период с апреля по июнь парламент нефункционален. Мы избранники народа, мы получаем зарплаты, нам платит государство и в этот тяжелый период. К сожалению, часть депутатов забыли об этом", — сказал он.

Вице-председатель фракции партии "Шор" Виолета Иванова заявила на брифинге, что депутаты фракции пришли в зал заседаний, чтобы добиться проведения пленума. По ее словам, "правящее большинство саботирует законодательную деятельность под прикрытием самоизоляции".

Андриан Канду, выступая в здании парламента, заявил, что депутаты группы "Pro Moldova" также присутствовали в зале заседаний, чтобы "подать знак ответственности и консолидации". По его мнению, "в пятницу, 5 июня, не было никаких причин для того, чтобы не созывать заседание парламента".

Бабук: не надо подавать людям дурной пример

В свою очередь, вице спикер-парламента, представительница Демократической партии Моника Бабук оценила призывы о созыве пленарного заседания как "спекуляции" с целью дестабилизировать ситуацию в законодательном органе.

"Несмотря на то, что есть запреты от медиков и на их основе есть предписания руководства парламента, мы сталкиваемся с предложениями прийти на пленум в парламенте, подавая тем самым людям дурной пример", — заявила она на брифинге фракции.

Бабук подчеркнула, что ДПМ поддерживает проевропейский курс, однако усомнилась, что вопрос о принятии закона о НПО увязан с разблокированием помощи от Евросоюза.

"Наши дискуссии с представителями ЕС и Брюсселя не показали ни в одной форме, что если закон о НПО будет принят на следующей неделе, то это может как-то повлиять на то, дадут ли нам макрофинансовую помощь", — заявила она.

Бабук призвала коллег не спекулировать на эту тему, потому что это может дестабилизировать ситуацию.

Председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ, в свою очередь, заявил, что "фракция ПСРМ больше всех заинтересована в том, чтобы как можно скорее возобновить заседания парламента, чтобы одобрить ожидаемые народом законопроекты, инициированные президентом Игорем Додоном". "Но мы также должны следовать определенным правилам", - написал депутат в Facebook.

"Если в ближайшие дни у депутатов не будет выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, мы надеемся, что на следующей неделе пленарные заседания парламента будут возобновлены", - подчеркнул Фуркулицэ.

Напомним, депутаты парламента ушли на самоизоляцию после того, как у демократа Евгения Никифорчука подтвердили коронавирус. Позже COVID-19 обнаружили у депутата фракции ПСРМ и еще у двух советников вице-спикеров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova