Как обеспечить политическую стабильность в Молдове: мнение бывшего депутата

За 30 лет независимости в республике сменилось 26 составов правительства. Виктор Степанюк рассказал, как можно избежать постоянной политической турбулентности.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Для обеспечения стабильности в стране необходимо перейти к президентской форме правления. Такого мнения придерживается Виктор Степанюк, доктор исторических наук, бывший депутат 4-х созывов парламента.

"Мы пока не готовы к парламентскому режиму. Если наши партии не достигнут политической зрелости, то нестабильность может затянуться на долгие годы", — считает политик.

В то же время Степанюк отметил, что расширение полномочий президента не означает установление диктатуры. Так же, как и парламентская, президентская форма правления предполагает разделение властей и проведение выборов. В качества примера политик привел политическую систему США.

"Если бы у нас была американская модель, мы бы смогли избежать ежегодных выборов и смены трех составов правительства за один год. Не только нынешний президент — любой глава молдавского государства, который придет ему на смену, должен обладать более широкими полномочиями. Речь идет о судьбе нашей страны", — подчеркнул бывший депутат.

За последние 30 лет в Молдове сменилось 26 составов правительства, и это один из основных факторов, который препятствовал развитию республики с момента обретения ею независимости.

Виктор Степанюк заключил, что политические партии должны сесть за стол переговоров и обсудить необходимость изменений. Другой способ – вынести вопрос по форме правления на национальный референдум.

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