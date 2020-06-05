Как обеспечить политическую стабильность в Молдове: мнение бывшего депутата

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Для обеспечения стабильности в стране необходимо перейти к президентской форме правления. Такого мнения придерживается Виктор Степанюк, доктор исторических наук, бывший депутат 4-х созывов парламента.
В то же время Степанюк отметил, что расширение полномочий президента не означает установление диктатуры. Так же, как и парламентская, президентская форма правления предполагает разделение властей и проведение выборов. В качества примера политик привел политическую систему США.
"Если бы у нас была американская модель, мы бы смогли избежать ежегодных выборов и смены трех составов правительства за один год. Не только нынешний президент — любой глава молдавского государства, который придет ему на смену, должен обладать более широкими полномочиями. Речь идет о судьбе нашей страны", — подчеркнул бывший депутат.
За последние 30 лет в Молдове сменилось 26 составов правительства, и это один из основных факторов, который препятствовал развитию республики с момента обретения ею независимости.
Виктор Степанюк заключил, что политические партии должны сесть за стол переговоров и обсудить необходимость изменений. Другой способ – вынести вопрос по форме правления на национальный референдум.
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