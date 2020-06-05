Додон о президентских выборах, ситуации в парламенте и диалоге с Санду

Глава государства пояснил свою позицию по выборам президента, заявлениям оппозиции снять правительство и по ситуации в парламенте.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на выборах главы республики, которые запланированы на осень этого года.

"Я не принял это решение, потому что пока не время. У нас множество проблем, которые необходимо решать", - сказал Додон в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

При этом он отметил, что если и будет выдвигаться для участия в электоральной гонке, то выиграет, как минимум, во втором туре, если не в первом.

На вопрос о том, есть ли договоренность с Демпартией по едином кандидату или демократы выступят с собственным претендентом на пост президента, глава государства отметил, что это внутреннее решение ДПМ.

"У каждой партии есть право выдвинуть своего кандидата. Поэтому, возможно, что и у ДПМ есть свой кандидат. Это их внутреннее решение. Но каждая партия, каждый кандидат должен оценить риски… И если кто-то идет в избирательную кампанию и набирает 1-2%, то это влияет и на рейтинг партии в будущем. Еще раз – каждая партия принимает решение самостоятельно. Решат баллотироваться – будут баллотироваться", - добавил Додон.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября 2020 года. Согласно Конституции страны, глава государства избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Попытки оппозиции

Додон считает, что оппозиционные парламентские силы "боятся" выдвигать вотум недоверия правительству Иона Кику и брать на себя ответственность за ситуацию с кризисом, пандемией и засухой.

"Если хотите снять правительство – снимайте. Зарегистрируйте (проект) вотума недоверия", - сказал Додон, напомнив, что для этого необходимы голоса 26 депутатов.

По его словам, после регистрации проекта вотума недоверия его можно выдвинуть уже на следующем заседании парламента.

"Скорее всего заседание законодательного органа состоится на следующей неделе… Находите 51 голос – снимаете правительство. После чего посмотрим, как назначите другое. Конечно, если вы возьмете на себя ответственность за экономический, политический, пандемический кризис в Молдове", - отметил Додон.

По его мнению, в вопросе готовящейся коалиции из оппозиционных парламентских сил (фракций PAS, DA, партии "Шор" и группы Андриана Канду) лидер PAS Майя Санду взяла паузу.

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Диалог с Санду

Комментируя тот факт, что глава PAS заявила о полном исключении дискуссий с ПСРМ, Додон отметил, что никогда не надо говорить никогда.

"В этом парламенте и в следующем точно, как и после него будет представлена Партия социалистов. Классическая партия, с классической идеологией. Не эти, которые ходят туда-сюда. С Шором, с Канду, покупают депутатов. ПСРМ - это партия, у которой есть электорат. Мы готовы разговаривать с классическими партиями из парламента. Поэтому не разбрасывайтесь заявлениями, что не сядете за стол переговоров. Потому что многие вещи меняются", - сказал Додон.

"Политический туризм"

Глава республики ранее рассказал, планируется ли в Молдове запретить на законодательном уровне "политический туризм".

"Мы понимаем, что изменить Конституцию по этому вопросу будет очень сложно. Было очень много дискуссий на эту тему. Есть позиция Совета Европы, Венецианской комиссии, которые утверждают, что нельзя запретить депутату высказываться… Но есть практика многих стран, где намного сложнее процесс перехода депутата из фракции, с которой он прошел в парламент", - отметил Додон.

Президент считает, что если депутат решил покинуть фракцию, то надо установить более строгие условия.

"К примеру, запретить создавать иные фракции, чем те, которые были сформированы в первые 5-6 дней после выборов. Во-вторых, необходимо возложить на плечи парламентариев, которые хотят уйти, затраты на избирательную кампанию", - сказал Додон.

По его словам, необходимо вынести несколько очень жестких условий. "Попросил коллег из администрации президента, и, думаю, что в течение двух-трех недель завершится работа над этим законопроектом, и придем в парламент с соответствующей инициативой", - добавил Додон.

Парламентское большинство в 101-местном законодательном органе республики формируют Партия социалистов и Демпартия. Однако демократы за последнее время пережили уход сразу нескольких депутатов. Вместо 30 кресел в начале мандата парламента нынешнего созыва у фракции ДПМ остались 15 законотворцев. Социалисты имеют 37 депутатов. А необходимый минимум для функционирования парламентского большинства - 51 народный избранник.

Первыми из партии и фракции ДПМ вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о присоединении к ним в разное время объявили парламентарии, которые также покинули ряды Демпартии - Георге Брашовски и Руксанда Главан.

А 8 мая из ДПМ вышли сразу четверо депутатов: Елена Бакалу и Олег Сырбу, заявившие о желании вступить в Pro Moldova, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк - во фракцию партии "Шор". Спустя несколько дней, 18 мая, еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и рассказали о намерении присоединиться к парламентской группе Pro Moldova. Речь идет о Василие Бытка и Геннадии Вердеше.

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