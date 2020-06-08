Годовщина свержения режима Плахотнюка: Додон сделал заявление

Глава государства отметил, что 8 июня 2019 года Молдова освободилась от статуса захваченного государства и политической диктатуры, а также подвел итоги последовавшего периода.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. В понедельник исполняется ровно год с того дня, когда удалось свергнуть режим, установленный Владом Плахотнюком, который, как казалось тогда очень многим людям, невозможно устранить. Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook

По словам главы государства, люди быстро забыли, под какой репрессивной властью жила Республика Молдова долгое время, до июня прошлого года. Он отметил, что многие считают олигархическое правление вторым большим испытанием в истории страны - после трагического конфликта на Днестре в 1992 году.

Додон подчеркнул, что смелые действия по борьбе с этим режимом были заслугой и парламентских партий, и граждан, которые морально поддержали оппозиционных политиков, и внешних партнеров, твердо заявивших, что они не потерпят злоупотреблений олигархической власти и ее манипуляций посредством Конституционного суда.

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"Лично для меня решение пойти прямо и решительно против Плахотнюка было сопряжено с очень серьезными рисками, включая то, что я рисковал своей жизнью и жизнями моих близких, и, возможно, я когда-нибудь расскажу подробности", - написал президент.

Додон полагает, что то принятое в год назад решение было волевым и правильным, а сам он об этом не жалеет.

"Хочу отметить, что и коллеги по парламенту, члены блока ACUM, также показали, что могут преодолеть идеологические и доктринальные разногласия и принять участие в нанесении совместного окончательного удара по олигархическому режиму. Эти твердые политические шаги навсегда вписаны в историю нашей страны", - отмечает глава республики.

За минувший год, как уточнил Додон, очень многое изменилось: были ссоры, смены правительства, пандемия и экономический кризис.

По его словам, все эти вызовы подвергли суровому испытанию стабильность нынешней власти, и это дает понять, что предстоит еще очень много работы для развития Молдовы. Но сейчас, благодаря прошлогодним событиям, атмосфера в обществе иная: простые граждане, государственные служащие, предприниматели – все чувствуют себя свободнее, увереннее, так как могут достойно и беспрепятственно посвящать себя работе, общественным обязанностям, личным планам.

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"Давайте не будем забывать о том, что Плахотнюк и Шор бежали из страны, но не отказались от замысла вновь дорваться до власти", - призывает президент.

Додон полагает, что они делают ставку на дестабилизацию политической обстановки в Молдове, отставку правительства, манипулирование Майей Санду и Андреем Нэстасе, проникновение ставленников парламентских группировок Шора и Pro Moldova в новое правительство – и все это для того, чтобы взять реванш и блокировать расследование уголовных дел о "краже миллиард" и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора.

По мнению Додона, "именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы, такие как Санду-Канду-Плахотнюк-Шор, с целью свержения правительства Кику и блокирования деятельности государственных учреждений".

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В заключении президент заверил, что все эти попытки не увенчаются успехом, а те, кто победил 8 июня прошлого года, будут побеждать и впредь, раз за разом - время олигархов ушло навсегда.

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