Гречаная о событиях 8 июня 2019 года: это пример политической ответственности

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная выступила с обращением по случаю событий, произошедших ровно год назад. Именно в этот день она была избрана на свою должность тайным голосованием 56 депутатов, присутствовавших на заседании.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Политические силы, стоящие на разных позициях, объединились во имя общих целей – освобождения захваченного государства, восстановления сотрудничества с внешними партнерами, развития страны и благосостояния граждан, которые доверили нам мандат 24 февраля 2019 года.

Такое заявление сделала председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная, по случаю годовщины событий 8 июня 2019 года, когда режим тогдашнего лидера Демократической партии, Влада Плахотнюка, удалось свергнуть.

"Это был пример политической ответственности и зрелости, который, по моему твердому убеждению, несмотря на последующее переформатирование парламентского большинства, остается достойным признательности. День 8 июня 2019 года вернул парламент и страну в русло цивилизованного и свободного политического процесса", - заявила Гречаная.

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По ее словам, с начала деятельности высшего представительного органа власти десятого созыва и до настоящего времени депутатам удалось принять 257 нормативных актов в различных областях, в том числе 132 закона и 125 постановлений.

Она считает, что парламентарии наладили эффективное сотрудничество с правительством. Такое взаимодействие необходимо для создания благоприятной деловой среды и условий для социально-экономического развития государства.

Гречаная полагает, что все убедились в эффективности этой связки в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, когда тесный контакт между новым парламентским большинством, правительством, президентом страны, местными органами власти был просто жизненно необходим.

"В других обстоятельствах, если бы не было такой координации между властями и парламентским большинством, способным принимать быстрые решения, страна оказалась бы в коллапсе", - подчеркнула председатель парламента.

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Гречаная уточнила, что в этот период депутаты приняли новые и крайне необходимые меры для адаптации к новым реалиям систем здравоохранения, образования, социальной защиты - именно за эти решения парламент десятого созыва может войти в историю.

В завершение Гречаная поблагодарила своих коллег за сотрудничество и заверила, что она намерена и впредь демонстрировать равное отношение и единый подход к представителям всех фракций.

«Мы равны перед людьми. Будучи председателем, я обладаю тем же мандатом, полученным, как и многие другие коллеги, от одномандатного округа. За меня проголосовал каждый пятый избиратель в избирательном округе, и я хочу быть верной их ожиданиям», - заключила Гречаная.

Глава парламента призвала всех депутатов придерживаться такого же подхода.

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