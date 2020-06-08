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Ион Кику.

Кику: люди больше не будут оплачивать защиту причастных к "краже миллиарда"

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200608/30512995/chicu-kazna-bolshe-ne-budet-oplachivat-zaschitu-prichastnyh-k-krazhe-milliarda.html

Как оказалось, адвокатские услуги многим чиновникам, подозреваемым в "краже миллиарда", оплачиваются из кармана государства. Этому, по словам главы молдавского кабмина, будет положен конец.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Многие сотрудники Национального банка Молдовы (НБМ), которых подозревают в активном участии в "краже миллиарда", получают юридическую защиту за счет данного учреждения. Такая привилегия вскоре будет отменена, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Ион Кику. 

Александр Стояногло.
© Photo : Facebook / Александр Стояногло
Стояногло рассказал, на каком этапе находится расследование кражи миллиарда

"Ноябрь 2014-го. Из банковской системы страны украден один миллиард долларов. Руководство Нацбанка играет активную роль в этом преступлении. С тех пор ряд чиновников НБМ попали в поле зрения прокуратуры и имеют статус подозреваемых или обвиняемых. Все это время услуги адвокатов в сотни тысяч леев (или даже миллионы) оплачиваются... НБМ", - пояснил он. 

По словам главы кабмина, помимо ежемесячных окладов в сотни тысяч леев эти люди пользуются еще и невообразимыми льготами, в числе которых - защита за государственный счет, когда они нарушают закон.

"С этой ситуацией больше нельзя мириться, и мы предложили отменить эти выплаты из НБМ в пользу участников кражи миллиарда", - добавил Кику. 

Также он отметил, что в ответ на вполне оправданные и адекватные действия правительства руководство Нацбанка решило пожаловаться в дипломатические структуры и МВФ на то, что государство якобы посягает на независимость центрального банка страны.

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Глава правительства заверил, что в ближайшие дни будет подготовлен проект поправок к законодательству для устранения абсолютно необоснованных привилегий, которыми пользуются должностные лица НБМ.

Премьер считает, что "руководство Нацбанка должно понимать, что люди больше не будут оплачивать адвокатов тем, кто причастен к краже миллиарда". 

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