Президент Додон – о продовольственной безопасности страны и COVID-19

По результатам традиционного заседания со спикером парламента и главой правительства республики президент вышел с новыми деталями текущей повестки дня, сообщив, что ситуация – под контролем, а поводов для беспокойства нет.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Главная задача руководства страны – обеспечить бюджетную стабильность и нормализовать ситуацию в сельском хозяйстве. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон после заседания с премьером Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

"Премьер-министр заверил, что поступления в госбюджет позволяют на данном этапе осуществлять выплаты зарплат и пенсий, адресных социальных компенсаций. Также хочу вас проинформировать о том, что в конце текущей-начале следующей недели заканчивается конкурс для подрядчиков по ремонту дорог национального значения. Затем стартует восстановление автомагистралей", - сообщил Додон.

Президент отметил, что ремонт дорог будет проходить в каждом населенном пункте страны. Глава государства подчеркнул, что все обещание властей страны гражданам выполняются.

Президент также обратил внимание на ситуацию в сельском хозяйстве, в частности, на вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны. Додон подчеркнул, что лично ознакомился с проблематичной ситуацией в четырех районах страны на минувшей неделе, на этой он планирует посетить еще три района.

"Уверяю вас, что Молдова будет в полной мере обеспечена продовольствием. Возможно, в этом году будут и экспортные поставки зерновых из страны. Ситуация в сельском хозяйстве улучшилась", - отметил глава государства.

Что касается пленарных заседаний парламента, они продолжатся. В среду глава высшего законодательного органа республики проведет заседание постоянного бюро с тем, чтобы уже в четверг состоялось пленарное заседание.

На заседании высшего законодательного органа предлагается утвердить ряд социальных льгот для ветеранов вооруженного конфликта на Днестре. В частности, предоставить им бесплатные полисы обязательного медицинского страхования, а также обеспечить вдов погибших адресными компенсациями.

Что же касается деятельности неправительственных организаций, президент и глава правительства пришли к компромиссу по ряду изменений в законодательстве, которые, как уточнил Додон, не затронут национальный суверенитет и независимость республики.

Также глава государства рассказал о ситуации с пандемией коронавируса нового типа.

"На данном этапе в больницах страны находятся порядка полутора тысяч человек. На дому проходят лечение около 800 граждан", - уточнил Додон.

Однако есть и положительные данные – порядка 5,8 тысячи граждан страны выздоровели. Также президент обратил, из 48 стран Европы Молдова занимает 22 место по числу инфицированных COVID-19 на один миллион населения.

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