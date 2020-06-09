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Фракция Демпартии

Еще один депутат вышел из фракции Демпартии

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (179)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200609/30517259/esche-odin-deputat-vyshel-iz-fraktsiidempartii.html

Ряды фракции Демпартии редеют: парламентская группа Pro Moldova пополнилась еще одним ушедшим от демократов депутатом.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Молдавский депутат Ангел Агаки объявил о выходе из фракции Демпартии и присоединился к парламентской группе Pro Moldova. Соответствующий запрос парламентарий направил спикеру Зинаиде Гречаной во вторник.

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Заявление о выходе Агаке из состава парламентской фракции Демпартии опубликовано на официальной странице группы Pro Moldova в Facebook.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 14 законотворцев. Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Вместе социалисты и демократы формируют парламентское большинство. Необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос. О поддержке парламентского большинства ранее высказывался один из независимых депутатов.

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Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время депутаты, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш и Василе Быткэ. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (179)

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