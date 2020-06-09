Додон вновь подтвердил послу США курс Молдовы на взвешенную внешнюю политику

Глава государства неоднократно подчеркивал стремление официального Кишинева иметь взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с послом США в республике Дереком Хоганом подчеркнул твердую позицию аппарата главы государства продолжать взвешенную внешнюю политику.

"Рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями. Подчеркнул интерес республики к их укреплению. В то же время обсудили эпидемиологическую обстановку и усилия наших стран по борьбе с распространением вируса нового типа COVID-19", - написал президент на своей странице в Facebook.

По его словам, кроме того, говорили о политической ситуации в Молдове.

"Отметил намерения молдавских властей продолжать имплементацию социально-экономических и инфраструктурных проектов, а также ранее взятые нашей страной обязательства. Подчеркнул твердую позицию аппарата главы государства относительно продолжения взвешенной внешней политики", - заявил Додон.

Президент неоднократно выступал за взвешенную внешнюю политику, взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом.

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