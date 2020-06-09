Додон о ситуации в парламенте, "политическом туризме" и досрочных выборах

Глава государства считает, что есть несколько вариантов развития событий на политической арене республики.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что в нынешних условиях, когда депутатов покупают, парламент стоит распустить и организовать досрочные выборы в законодательный орган страны. Об этом он заявил во вторник в эфире общественного телеканала Moldova 1.

"Есть несколько сценариев. Если уйдут еще несколько депутатов, то нынешнее правительство останется без поддержки стабильного парламентского большинства", - сказал Додон, отметив, что при этом кабмин Иона Кику не должен уходить в отставку, а будет представлять социальные проекты и другие инициативы на голосование в парламент вплоть до президентских выборов.

При этом, как отметил глава государства, он не видит "никакой трагедии, если будет миноритарное правительство".

"Если кабмин придет в парламент для продвижения проектов для бизнеса, думаете, депутаты за это не проголосуют? Считаю, что проголосуют. Кроме того, не так просто взять на себя ответственность, отправив в отставку правительство. Если снимаешь кабмин и не можешь назначить новый, то тогда придется отвечать за политический кризис", - отметил Додон.

Второй сценарий, по его словам, если парламентская оппозиция наберет 51-52 голоса и примет решение отправить в отставку правительство, но не сумеет утвердить новое - "это означает политический кризис". "Потому что другой кандидат на пост премьера предлагается президентом. Я могу выдвигать кандидатуру Иона Кику несколько раз. И никто меня не сможет обязать подписать указ о назначении другого кандидата, даже если будут попытки привлечь к этому Конституционный суд", - отметил Додон.

Если же Конституционный суд все таки вмешается в этот процесс, то инстанции придется временно передать полномочия президента для утверждения премьера спикеру парламента Зинаиде Гречаной.

"Поэтому утвердить другой кабмин без согласия президента не удастся. То есть второй сценарий - отправка в отставку правительства, невозможность избрания нового до президентских выборов. Все попытки по избранию правительства исчерпываются, и тогда парламент надо распускать. В этом случае возможны досрочные выборы. Идеально, как я уже говорил, провести их одновременно с президентскими", - сказал глава государства.

А третий сценарий подразумевает назначение другого правительства. "Думаю, что теоретически другое правительство, если придем к третьему сценарию, может быть, но только при условии участи ПСРМ и при согласии президента. Это может быть расширенная коалиция, но без Канду и Шора. Еще раз отмечу, что не вижу ни одной формы правления при участии проектов Владимира Плахотнюка в этом парламенте", - сказал Додон.

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Однако учитывая, что сейчас происходит в парламенте, когда депутатов покупают за миллионы долларов, то такой парламент должен быть распущен и нужно идти на досрочные парламентские выборы.

"Идеально провести их одновременно с президентскими. Ждем решения Конституционного суда по этому поводу. И если КС скажет нет, то после президентских выборов нужно распустить этот парламент", - сказал Додон, отметив, что до этого необходимо внести изменения в законодательство по поводу "политического туризма".

Парламентское большинство в 101-местном законодательном органе республики формируют Партия социалистов и Демпартия. Однако демократы за последнее время пережили уход сразу нескольких депутатов. Вместо 30 кресел в начале мандата парламента нынешнего созыва у фракции ДПМ остались 14. У социалистов же 37 депутатов. Это необходимый минимум для функционирования парламентского большинства - 51 мандат. К слову, один независимый депутат ранее высказывался о поддержке большинства ПСРМ-ДПМ.

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Участие в президентских выборах

На вопрос о том, намерен ли он баллотироваться на следующий срок, Додон отметил, что граждане сейчас ждут не этого от политиков - другого президента и правительства.

"Люди ждут решения проблем, с которыми они сталкиваются, - пандемический, экономический кризис и многое другое. Мы должны предоставить решения по этим проблемам", - сказал Додон.

По его словам, решение по поводу участия в президентской гонке он примет в сентябре.

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Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября 2020 года. Согласно Конституции страны, глава государства избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Уйдет ли Додон в отставку с поста президента?

Додон исключил возможность своей отставки с поста главы республики до выборов, о чем высказывались некоторые его политические оппоненты.

"Что даст отставка президента в этой ситуации? Ничего. Президент избран народом прямым голосованием. Его мандат истекает 23 декабря. Это будет предательством с моей стороны лично по отношению к гражданам, которые за меня голосовали. Это, во-первых", - сказал глава государства.

Во-вторых, как отметил Додон, отставка президента не приводит к досрочным парламентским выборам.

"Для этого нужно сначала отправить в отставку правительство, должны быть осуществлены две попытки назначения нового кабмина, констатировано, что парламент не может утвердить правительство. Только после этого приходим к процедуре роспуска парламента президентом", - пояснил глава государства.

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