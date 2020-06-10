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Заседание парламента. Архивное фото

Pro Moldova инициирует простой вотум недоверия по ситуации в здравоохранении

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (180)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200610/30527527/pro-moldova-initsiiruet-prostoy-votum-po-situatsii-v-zdravookhranenii.html

В Pro Moldova пояснили, что на основе простого вотума недоверия в парламент будут приглашены все лица, ответственные за контроль над ситуацией с распространением в стране COVID-19.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova инициирует процедуру по выдвижению простого вотума недоверия по ситуации в здравоохранении, связанной с распространением коронавируса нового типа. Об этом объявил в среду на пресс-конференции лидер группы, экс-демократ Андриан Канду.

Здание министерства здравоохранения Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, на основе вотума в парламент будут приглашены все лица, ответственные за контроль над ситуацией с распространением в стране COVID-19. Они должны дать ответы на вопросы депутатов, гражданского общества и специалистов, чтобы понять, какова реальная обстановка, связанная с пандемией.

"Поэтому мы передадим этот простой вотум недоверия нашим коллегам из оппозиции в надежде, что в ближайшие дни, завтра или послезавтра, когда организуют пленарные заседания парламента, этот вотум зарегистрируют официально", - добавил Канду.

Депутат также отметил, что группа Pro Moldova проголосует за отставку правительства Иона Кику, если будет выдвинут вотум недоверия кабмину. По его словам, это решение депутатов-экс-демократов не зависит даже от того, кто в принципе инициирует эту процедуру.

Так ли просто отправить в отставку кабмин?

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о ситуации в парламенте, "политическом туризме" и досрочных выборах
Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя ситуацию с COVID-19, ранее заявил, что в республике зарегистрировано порядка 6 тысяч выздоровевших. Также глава республики обратил внимание на то, что из 48 стран Европы Молдова занимает 22 место по числу инфицированных COVID-19 на один миллион населения.

По поводу политической ситуации в стране президент обозначил несколько сценариев развития событий. Один из вариантов - представителям парламентской оппозиции удастся набрать 51-52 голоса для отправки в отставку правительства Иона Кику, и при этом они не сумеют утвердить новое.

"Потому что другой кандидат на пост премьера предлагается президентом. Я могу выдвигать кандидатуру Иона Кику несколько раз. И никто меня не сможет обязать подписать указ о назначении другого кандидата, даже если будут попытки привлечь к этому Конституционный суд", - отметил Додон.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Если же КС все-таки вмешается в этот процесс, то инстанции придется временно передать полномочия президента для утверждения премьера спикеру парламента Зинаиде Гречаной.

"Поэтому утвердить другой кабмин без согласия президента не удастся. Второй сценарий - отправка в отставку правительства, невозможность избрания нового до президентских выборов. Все попытки по избранию правительства исчерпываются, и тогда парламент надо распускать. В этом случае возможны досрочные выборы. Идеально, как я уже говорил, провести их одновременно с президентскими", - сказал глава государства.

Ранее с запросом в Конституционный суд обратился депутат-социалист Василе Боля с просьбой уточнить, возможно ли проведение в один день президентских и досрочных парламентских выборов.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (180)

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