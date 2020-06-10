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Владимир Плахотнюк, архивное фото.

Год без Плахотнюка: эксперт о том, как страна избавлялась от олигарха

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200610/30528844/god-bez-plakhotnyuka-ekspert-o-tom-kak-strana-izbavlyalas-ot-oligarkha.html

Прошло уже двенадцать месяцев после того, как республика фактически вышла из-под влияния "теневого генерала" молдавской политики - сегодня пришло время подвести итоги даты, которая впечатлила многих.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. В начале июня минувшего года политическая жизнь страны была полностью переформатирована. В теории, да и в практике. Такое встречается не часто, однако на практике в Молдове возможно все.

Двенадцать месяцев назад правые, представленные блоком ACUM, и левые (Партия социалистов) поставили прошлую власть в ситуацию политического цугцванга, создав новую, пусть и временную, коалицию в парламенте страны. Такой политический расклад закончился бегством за границу олигархов, находившихся у кормила в Молдове. 

Спустя год с момента тех исторических для молдавской демократии событий политический аналитик Корнелиу Чуря подвел итоги такой перемены в жизни общества. 

"Подводя итоги, можно положительно оценить события годичной давности. Хотя они имеют и отрицательные последствия. Из положительных факторов можно отметить то, что политическая жизнь в Молдове вернулась к плюрализму. Это привело к определенному снятию накала политических страстей в стране", - заявил эксперт.

По мнению аналитика, несмотря на то, что олигархическая команда Плахотнюка и Шора пыталась год назад возместить ущерб населению через внедрение ряда социальных проектов, им не удалось вернуть доверие к тогдашнему правящему политическому классу. 

Игорь Додон.
© Sputnik / Osmatesco
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"Год назад они действовали в условиях серьезного противоборства со стороны оппозиции. В этом контексте им было сложно продолжить политическое существование. Во многом их судьбу решил и фактор геополитического влияния. Это стало решающим элементом борьбы олигархов с остальными парламентскими силами Молдовы", - уточнил политолог. 

В нынешних условиях властям страны не стоит расслабляться, поскольку фигуры, потерявшие власть в стране, хотят взять реванш - вернуться в активное политическое поле республики. Такой пасьянс приводит к определенной турбулентности в политической жизни страны, а правящая коалиция должна учитывать такие риски, добавил Чуря. 

"Сейчас и прокуратура занимается расследованием сомнительных действий олигархов, управлявших Молдовой, однако надо следить и за действиями тех, кто не попадет в поле зрения следственных органов республики", - подчеркнул аналитик. 

Зинаида Гречаная.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Режиму Плахотнюка удавалось сохранять хорошую мину при плохой политической игре - создавать видимость электоральной демократии в республике, пытаться наладить коммуникацию с европейскими структурами, которые смотрели на Молдову через призму существующей проблемы - ограниченной капиталом формы народовластия. 

По мнению аналитика, плюс от ухода Плахотнюка из активной политической жизни страны состоит не столько в том, что население избавилось от так называемого "кукловода", главное - избежали сильнейшей конфронтации, поскольку президент Додон и Партия социалистов сегодня устраивают и правых, которые показывают видимость оппозиционной борьбы, и центристов, которые чувствуют себя в сложившейся ситуации довольно спокойно.

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Теги:
события, история, влияние, олигархи


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