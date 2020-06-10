Молдавские депутаты собираются на заседание в четверг: каковы приоритеты

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Молдавские депутаты вышли из карантина. Заседания законодательного органа состоятся 11-12 и 18-19 июня. Такое решение приняли в четверг члены постоянного бюро парламента, которое также утвердило повестку на следующие две недели.

Депутатам предстоит рассмотреть порядка 30 законопроектов, предложенных постоянными комиссиями.

В частности, законтворцы изучат проект по некоммерческим организациям, инициативу об аннулировании квалификационных экзаменов по завершению программ технической профессиональной подготовке за 2019-2020 учебный год, проект по ратификации соглашения о финансировании между Молдовой и Европейским банком инвестиций и другие инициативы.

"В четверг, 11 июня, заседание начнется в 10.00", - отметили в пресс-службе парламента.

Молдавские депутаты находились в течение двух недель на самоизоляции. Коронавирус был выявлен у троих парламентариев. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке, социалисте Владимире Миздренко и парламентарии от Платформы DA Арине Спэтару. Также COVID-19 обнаружили у двух советников вице-спикеров. В среду, 10 июня, коронавирус выявили у двоих сотрудников аппарата парламента.

В среду общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения короавирусом в Молдове достигло 10 тысяч 25, из них - тысяча 56 в Приднестровье. Общее количество летальных исходов достигло 367. Вместе с тем, за время пандемии от COVID-19 вылечились 5 тысяч 930 пациентов.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova