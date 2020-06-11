В парламенте Молдовы осудили феномен политической миграции

Автором проекта постановления об осуждении феномена политической миграции выступила фракция Демпартии, которая за последнее время потеряла из-за этого половину депутатов.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. В парламенте Молдовы утвердили декларацию об осуждении феномена "политической миграции" и политической коррупции. Решение принято на заседании в четверг практически единогласно.

Автором проекта постановления парламента выступила фракция Демпартии, которая за последнее время потеряла из-за политического туризма половину законотворцев.

"Депутаты осуждают "политическую миграцию" в законодательном органе страны. Действия, основанные на коррупционных актах, порождают и усиливают феномен политической коррупции", - зачитал текст декларации депутат-демократ Александр Жиздан.

Парламентарий отметил, что подкуп депутатов нацелен на искусственное изменение распределения сил в высшем законодательном органе и установление власти, подчиняющейся интересам узких групп, как было ранее. Кроме того, "политический туризм" влияет и на решения граждан, которые голосовали за ту или иную политическую силу.

По его словам, "политическую коррупцию стоит рассматривать и как попытку узурпации власти путем силового и денежного вкрапления влиятельных групп в парламенте". "Мы, депутаты парламента, не принимаем практику коллег, решивших продать свой мандат, который они получили со стороны граждан", - отметил Жиздан.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь предложил "осудить действия "политической миграции" на весь период парламентаризма", а не только с 2011 года. Кроме того, он посчитал нужным включить в декларацию пункт "осуждаем тех, кто поддался убеждениям, и тех, кто согласился принять их". Депутаты поддержали эти предложения.

Жиздан отметил, что с юридической точки зрения сама декларация не будет иметь никакого эффекта. Таким образом, необходимо изменение Конституции. Однако есть позиция Венецианской комиссии, где сказано, что нельзя запретить депутату политическую миграцию.

"Политический туризм" в парламенте Молдовы -2020

У Демпартии после выборов в 2019 году была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 14 законотворцев.

Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время депутаты, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ и Ангел Агаке. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

"Политический туризм" в парламенте Молдовы>>>

Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Вместе социалисты и демократы формируют парламентское большинство. Необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос. О поддержке парламентского большинства ранее высказывался один из независимых депутатов.

Позиция президента

Глава республики ранее рассказал в интервью Sputnik, планируется ли в Молдове запретить на законодательном уровне "политический туризм".

"Мы понимаем, что изменить Конституцию по этому вопросу будет очень сложно. Было очень много дискуссий на эту тему. Есть позиция Совета Европы, Венецианской комиссии, которые утверждают, что нельзя запретить депутату высказываться… Но есть практика многих стран, где намного сложнее процесс перехода депутата из фракции, с которой он прошел в парламент", - отметил Додон.

Президент считает, что если депутат решил покинуть фракцию, то ему надо выдвинуть более жесткие условия.

"К примеру, запретить создавать иные фракции, чем те, которые были сформированы в первые 5-6 дней после выборов. Во-вторых, необходимо возложить на плечи парламентариев, которые хотят уйти, затраты на избирательную кампанию", - сказал глава государства.

По его словам, в течение двух-трех недель завершится работа над законопроектом, который представят в парламенте.

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