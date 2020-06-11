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Заседание Парламента 06/03/2020

Страсти молдавской политики: стоит ли ждать "сюрпризов" в ближайшее время

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200611/30542568/strasti-moldavskoy-politiki-stoit-li-zhdat-syurprizov-v-blizhayshee-vremya.html

Олигархические силы, руководившие Молдовой еще год назад, хотят взять реванш - пока удается сохранить стабильность правящего большинства, но корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: какие сценарии в политике возможны в обозримом будущем.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. На данный момент поводов для беспокойства нет - парламентское большинство сохраняет необходимый численный состав, однако ситуация может измениться, если она потеряет хотя бы еще один мандат. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы. 

"Если случится такой сценарий, что работа парламента будет парализована, а высший законодательный орган страны не сможет в ближайшее время принимать законы, это станет основанием для его роспуска и проведения досрочных выборов", - заявил эксперт.

Собеседник уточнил: несмотря на политически накал, парламентские силы не настроены на данном этапе, когда страна проходит испытание пандемией коронавируса, принимать именно такие решения. Это касается и группы "Pro-Moldova" и партии "Шор". 

Выборы в парламент Молдовы 2019
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"Они понимают, что в случае досрочных выборов, эти политические силы могут и вовсе не пройти в состав нового парламента. У группы "Pro-Moldova" до сих пор нет даже своей, зарегистрированной политической партии", - отметил Манастырлы. 

Эта политическая группа во главе с Андрианом Канду может проголосовать в будущем за правительство блока ACUM лишь для того, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов, уточнил политолог. 

Говорить о перспективе роспуска высшего законодательного собрания пока преждевременно, поскольку на данном этапе пандемия коронавируса диктует свои условия, в том чисел и экономические, когда наблюдаются острые кризисные условия, добавил собеседник.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент Молдовы Игорь Додон считает, что правительство под руководством Иона Кику должно остаться в таком же формате как минимум до президентских выборов. Об этом он заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"...Есть голоса, которые заявляют, что дни правительства Кику сочтены. Думаю, что большинство этих деклараций – политического характера, от оппозиции, которая с одной стороны хочет управлять, а с другой – понимают всю ответственность", - сказал Додон.

По его словам, на данном этапе есть все шансы, чтобы парламентское большинство сохранилось.

"Думаю, что это правительство в данном составе останется, как минимум, до президентских выборов. Считаю, что это правильно", - отметил президент.

Как считает глава государства, правительство должно существовать не только до, но и после президентских выборов. "Кабмин должен управлять делами, как минимум, пять месяцев – до выборов президента и после", - добавил президент.

Администрация президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он обратил внимание, что есть несколько сценариев развития событий на политической арене страны.

"Первый - остается стабильное большинство и правительство. Этому сценарию даю 55%. Второй - нет стабильного парламентского большинства, если уходят еще 2-3 депутата, но не отправляется в отставку правительство (25-30%). Третий сценарий – отставка правительства путем вотума недоверия, потому что премьер не подаст в отставку сам. При этом не назначается новый кабмин - 20% вероятность сценария. И 5% даю назначению новому правительству, которое предложит другое парламентское большинство. Эти сценарии возможны в случае, если досрочные парламентские выборы нельзя проводить в один день с президентскими", - сказал Додон.

Если КС примет решение, что выборы могут пройти одновременно, тогда ситуация будет иной и варианты развития событий претерпят изменения.

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Теги:
прогноз, сценарии, Молдова, политика


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