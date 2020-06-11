В Молдове отклонили пять запросов на арест имущества экс-лидера ДПМ Плахотнюка

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. В четверг Апелляционная палата столицы отклонила жалобы прокуроров на отказ нижестоящей инстанции удовлетворить 5 запросов на арест недвижимого имущества беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Две недели назад Суд сектора Чеканы вынес положительное решение лишь по одному из шести обращений.

Оно предусматривало секвестр 10 объектов, в числе которых 6 квартир в столице и 4 коммерческих помещения. Общую стоимость этого недвижимого имущества оценили в 33 миллиона леев.

Что касается других предметов собственности бывшего политика, среди которых виллы в Швейцарии, Франции и Румынии, 5 автомобилей с зарубежными регистрационными номерами и 4 машины - с молдавскими, а также личная яхта, судьи приняли решение отклонить запрос на их арест. Общую стоимость зарубежного имущества олигарха оценили в 7,7 миллиона евро.

По данным прокуроров, все это движимое и недвижимое имущество было приобретено на средства, незаконно выведенные из банковской системы страны.

Государственные обвинители намерены настаивать на аресте имущества, принадлежащего олигарху.

Президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил, что шансы на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка очень высокие, если кто-то не окажет ему геополитическое покровительство.

"Когда госсекретарь США четко высказывался, что этот гражданин Республики Молдова нарушил законодательство, спекуляции на том, что это политическое дело, должны быть прекращены... Поэтому попытка придать политический оттенок всему, что касается дела Плахотнюка, думаю, не имеет шансов, только за исключением случаев, если кто-то захочет оказать ему геополитическое покровительство. И это станет понятно в ближайшее время", - сказал Додон.

По его словам, шансы на экстрадицию Плахотнюка довольно реальные.

"Не знаю деталей, потому что есть тайна следствия, но те шаги, которые предпринимает генпрокурор, - там четко понятны и статьи обвинения и так далее. Думаю, что вероятность экстрадиции довольно высока, но только за исключением случаев, если кто-то захочет оказать ему геополитическое покровительство, чтобы повлиять на внутреннюю ситуацию в Молдове", - добавил глава государства.

Он отметил, что Молдова с США - стратегические партнеры, которые помогают друг другу в сложных ситуациях.

"А это - вопрос национального значения. Посмотрим. Но я вижу, что правоохранительные органы предпринимают настойчивые действия, думаю, что будут результаты", - добавил Додон.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Суд столичного сектора Чеканы 22 мая выдал мандат на заочный арест экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка на 30 суток. А за несколько дней до этого генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил на брифинге, что Владимир Плахотнюк – один из главных бенефициаров банковской кражи, и что этому есть достаточно доказательств.

Бывший глава Демпартии проходит по трем статьям обвинения: мошенничество, отмывание денег и организация и управление преступной группировкой. Согласно местному законодательству, две из этих статей классифицируются как особо тяжкие, за которые можно получить до 15 лет тюрьмы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova