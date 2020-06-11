Опубликован иск Плахотнюка к Госдепу

Экс-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк оспорил решение американского внешнеполитического ведомства о признании его лично и членов семьи нежелательными персонами на территории страны.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Депутат-социалист Богдан Цырдя опубликовал иск, который якобы подал Владимир Плахотнюк к Госдепу США. Экс-председатель ДПМ оспорил вердикт американского внешнеполитического ведомства.

Из документа следует, что некто "Валидимир" Плахотнюк считает незаконным и несправедливым решение властей США о признании его лично и членов семьи нежелательными персонами на территории страны.

В тексте указана и краткая биография заявителя. Согласно ей, в 2010 году он был избран на должность зампреда ДПМ, а затем и на должность вице-спикера высшего законодательного собрания республики. В 2014 году, после парламентских выборов, Демпартия сформировала проевропейскую коалицию с правыми партиями.

"Но, с 2009 до 2016 года, все коалиции были скомпрометированы из-за различных политформирований, в частности Либерально-демократической партии, у которой было больше мандатов. В результате в коалиции ДПМ играла второстепенную роль", - гласит текст иска.

В документе подчеркивается, что проблемы у Плахотнюка возникли из-за его "проевропейских реформ с целью повышения качества жизни граждан и безопасности страны". В документе настаивается на том, что с 2009 года его автор "внедрял в Молдове антироссийскую повестку".

В иске указанно, что в конечном итоге, Плахотнюк был вынужден уехать из республики, опасаясь преследования. В сентябре 2019 года он запросил в США политическое убежище. Однако в 2020 году ему в этом было отказано, а его виза была отозвана.

В итоге он запросил аннулировать решение о признании его нежелательным лицом на территории страны, а также признать соответствующий акт неконституционным.

Экс-председатель Демпартии был признан персоной нон грата на территории США в январе 2020 года. Тогда в заявлении Госдепа указывалась, что решение отношении его лично и членов семьи было принято в связи с тем, что "В статусе официального лица олигарх Владимир Плахотнюк был вовлечен в коррупционные преступления и серьезно подорвал независимость демократических институтов в Молдове".

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

В мае генеральная прокуратура Молдовы заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного дела суд первой инстанции выдал ордер на его арест.

Вместе с тем в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.

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