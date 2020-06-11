Парламент назначил нового замдиректора НЦБК

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Парламент назначил на должность заместителя директора НЦБК бывшего главу ГИП Вадима Кожокару. Соответствующее решение депутаты приняли в четверг.

"Я принял участие в конкурсе на замещение этой должности еще в сентябре 2019 года. Меня попросили вернуться", - заявил кандидат во время заседания пленума.

Кожокару начал работать в кишиневской полиции в 1994 году. В 2005 году он возглавил отдел криминальной полиции Генерального комиссариата полиции в Кишиневе.

В 2007 году был назначен на должность заместителя главы Департамента пенитенциарных заведений, а через 2 года стал его главой. Однако вскоре, в 2011 году, он был отправлен в отставку.

Вместе с тем для Кожокару это не первый опыт работы в НЦБК. В период с 2013 до 2018 года он там занимал должность заместителя директора учреждения.

В ноябре 2019 года Кожокару был назначен на должность главы Генерального инспектората полиции.

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