Пришли к компромиссу: депутаты одобрили в окончательном чтении закон об НКО

Новая норма регламентирует правовой статус некоммерческих организаций, а также предусматривает упрощение их регистрации.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Парламент одобрил во втором чтении закон о некоммерческих организациях. За это проголосовали 95 депутатов в четверг.

Новые положения регламентируют юридический статус НКО, предусматривая упрощение процедуры их регистрации - с 30 до 15 дней.

Агентство по государственным услугам является инстанцией, ответственной за этот процесс, по завершении организация автоматически получает статус юридического лица.

За регистрацию НКО, внесение изменений и дополнений в устав с организаций не будет взиматься плата.

Кроме того, поправки предусматривает принципы учреждения и прекращения деятельности НКО.

Закон вступит в силу после его подписания президентом Молдовы.

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