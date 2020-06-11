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Заседание Парламента.

Пришли к компромиссу: депутаты одобрили в окончательном чтении закон об НКО

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200611/30545292/parlament-odobril-v-okonchatelnom-chtenii-zakon-ob-nko.html

Новая норма регламентирует правовой статус некоммерческих организаций, а также предусматривает упрощение их регистрации.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Парламент одобрил во втором чтении закон о некоммерческих организациях. За это проголосовали 95 депутатов в четверг.

Премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Премьер прокомментировал закон о НКО

Новые положения регламентируют юридический статус НКО, предусматривая упрощение процедуры их регистрации - с 30 до 15 дней.

Агентство по государственным услугам является инстанцией, ответственной за этот процесс, по завершении организация автоматически получает статус юридического лица.

За регистрацию НКО, внесение изменений и дополнений в устав с организаций не будет взиматься плата.

Кроме того, поправки предусматривает принципы учреждения и прекращения деятельности НКО.

Закон вступит в силу после его подписания президентом Молдовы.

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