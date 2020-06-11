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Восточное партнерство.

Глава МИДЕИ: Восточному партнерству нужны новые идеи

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200611/30545975/oleg-tsulya-vostochnomu-partnerstvu-nuzhny-novye-idei.html

Шеф молдавского внешнеполитического ведомства участвовал в онлайн-встрече с коллегами из стран Восточного партнерства (ВП).

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Заседание прошло под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Обсуждались приоритеты сотрудничества в рамках проекта.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля отметил необходимость внесения изменений в политический диалог и отраслевое сотрудничество участвующих стран.

"Восточному партнерству нужны новые идеи и новый политический импульс", - заявил Олег Цуля.

Глава МИДЕИ сказал, что новые цели сотрудничества позволят обеспечить большую сплоченность между восточными партнерами и странами ЕС.

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В рамках экономического сотрудничества Молдова намерена сделать особый акцент на использовании потенциала зоны свободной торговли DCFTA, расширении энергетического взаимодействия и подключении к единой зоне платежей в евро.

Кроме того, республика поддержит предложения, касающиеся цифровизации, защиты окружающей среды и укрепления инклюзивности общества, что будет способствовать развитию всего региона Восточного партнерства, сказал Цуля.

Министр высоко оценил поддержку, оказываемую Республике Молдова европейскими учреждениями и государствами-членами ЕС в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Теги:
Восточное партнерство


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