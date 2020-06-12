13:45 12 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Cristina Lesnic Кристина Лесник

Кристина Лесник и Петер Михалко обсудили эпидемиологическую ситуацию в Молдове

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
Получить короткую ссылку
114 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200612/30550318/kristina-lesnik-i-peter-mikhalko-obsudili-epidemiologicheskuyu-situatsiyu-v-moldove.html

Вице-премьер по реинтеграции выразила благодарность ЕС за помощь в размещении врачей, работающих на правобережье, но проживающих в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра по реинтеграции Кристина Лесник встретилась с главой представительства Европейского Союза в Республике Молдова Петером Михалко. Стороны обменялись мнениями об управлении эпидемиологической ситуацией в Республике Молдова, в том числе в приднестровском регионе.

© Sputnik / Константин Михальчевский
"Больные" точки приднестровской системы здравоохранения

Лесник поблагодарила ЕС за помощь, оказанную Республике Молдова в размещении врачей, проживающих в Приднестровье, но работающих в населенных пунктах на правом берегу Днестра. Временное решение было принято в рамках Программы мер укрепления доверия между берегами Днестра в условиях, когда власти Приднестровья требуют двухнедельной изоляции всех лиц, пересекающих административную границу.

Также Лесник и Михалко обсудили ситуацию в зоне безопасности и выполнение обязательств сторон в рамках пакета "Берлин плюс".

Стороны обменялись мнениями о перспективах визита в Молдову спецпредставителя ОБСЕ Томаса Майра-Хартинга

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фермеры из села Дороцкая получили доступ на пастбища
Открыты дополнительные рейсы парома в районе села Моловата
Теги:
реинтеграция, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
США хотят ужесточить санкции против России и признать ее спонсором терроризма.
США хотят ужесточить санкции против России и признать ее спонсором терроризма
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться