Кристина Лесник и Петер Михалко обсудили эпидемиологическую ситуацию в Молдове

Вице-премьер по реинтеграции выразила благодарность ЕС за помощь в размещении врачей, работающих на правобережье, но проживающих в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра по реинтеграции Кристина Лесник встретилась с главой представительства Европейского Союза в Республике Молдова Петером Михалко. Стороны обменялись мнениями об управлении эпидемиологической ситуацией в Республике Молдова, в том числе в приднестровском регионе.

Лесник поблагодарила ЕС за помощь, оказанную Республике Молдова в размещении врачей, проживающих в Приднестровье, но работающих в населенных пунктах на правом берегу Днестра. Временное решение было принято в рамках Программы мер укрепления доверия между берегами Днестра в условиях, когда власти Приднестровья требуют двухнедельной изоляции всех лиц, пересекающих административную границу.

Также Лесник и Михалко обсудили ситуацию в зоне безопасности и выполнение обязательств сторон в рамках пакета "Берлин плюс".

Стороны обменялись мнениями о перспективах визита в Молдову спецпредставителя ОБСЕ Томаса Майра-Хартинга

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