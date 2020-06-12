Путь для экстрадиции Плахотнюка открыт: АП оставила в силе мандат на арест

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. С пятой попытки кишиневская АП сформировала свою позицию по решению нижестоящей инстанции и оставила его в силе. Мандат на арест олигарха Владимира Плахотнюка продолжит действовать, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, судейская коллегия отклонила запрос адвокатов беглого политика и олигарха. Далее, согласно процедуре, прокуроры должны направить материалы уголовного дела в США для экстрадиции олигарха.

В прокуратуре уточнили, что адвокаты Плахотнюка подали запрос еще 28 мая. Однако с тех пор заседание Апелляционной палаты откладывалось 5 раз.

Этот вопрос ранее спровоцировал обмен репликами между Генеральной прокуратурой и судебной инстанцией. Первая из сторон публично выразила обеспокоенность в связи с продолжительными отсрочками в процессе рассмотрения в суде апелляции адвокатов. В ГП отметили, что отсрочки сводят на нет усилия правоохранительных органов в процессе расследования банковского мошенничества.

Апелляционная палата, в свою очередь, опровергла обвинения, сообщив, что слушания откладывались по запросу стороны защиты. А судейская коллегия ух удовлетворяла в целях соблюдения процессуальных прав обвиняемого.

В Молдове Плахотнюк проходит обвиняемым по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах.

Вместе с тем в отношении олигарха возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство.

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