Путь для экстрадиции Плахотнюка открыт: АП оставила в силе мандат на арест

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. С пятой попытки кишиневская АП сформировала свою позицию по решению нижестоящей инстанции и оставила его в силе. Мандат на арест олигарха Владимира Плахотнюка продолжит действовать, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, судейская коллегия отклонила запрос адвокатов беглого политика и олигарха. Далее, согласно процедуре, прокуроры должны направить материалы уголовного дела в США для экстрадиции олигарха.
В прокуратуре уточнили, что адвокаты Плахотнюка подали запрос еще 28 мая. Однако с тех пор заседание Апелляционной палаты откладывалось 5 раз.
Апелляционная палата, в свою очередь, опровергла обвинения, сообщив, что слушания откладывались по запросу стороны защиты. А судейская коллегия ух удовлетворяла в целях соблюдения процессуальных прав обвиняемого.
В Молдове Плахотнюк проходит обвиняемым по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах.
Вместе с тем в отношении олигарха возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство.
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