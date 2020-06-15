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Восточное партнерство

Премьер Молдовы примет участие в саммите стран "Восточного партнерства"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200615/30578764/chiku-primet-uchastie-v-sammite-Vostochnogo-partnerstva.html

Очередная встреча лидеров стран ЕС и еще нескольких постсоветских государств пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику 18 июня примет участие в саммите стран-участниц "Восточного партнерства". Об этом глава молдавского правительства заявил по итогам заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.

"На этой неделе приму участие в саммите глав правительств и стран "Восточного партнерства". Ожидается очень важное заседание о будущем этого объединения", - пояснил Кику. 
Восточное партнерство.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Глава МИДЕИ: Восточному партнерству нужны новые идеи

Полноценный саммит "Восточного партнерства" пройдет лишь в 2021 году. 

На повестке саммита общие приоритеты "Восточного партнерства" на период с 2021 года. Новый пакет задач для стран-участниц программы Европейского Союза "Восточное партнерство" направлен на расширение связей Европейского Союза с Грузией, Молдовой, Украиной, Беларусью, Азербайджаном и Арменией.

Ожидается, что новые задачи будут утверждены в 2021 году.

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