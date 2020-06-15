Депутаты предлагают закрепить запрет президенту быть членом партии

Авторы нормы считают, что в рамках парламентской республики глава государства должен выполнять роль "арбитра", представляя нейтральную ветвь власти.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Группа депутатов фракции "ШОР" предложила дополнить Кодекс о выборах положением, которое предусматривает запрет главе государства быть членом какой-либо политической партии.

Авторы, аргументируя необходимость утверждения нормы, сослались на постановление Конституционного суда, которое предусматривает, что в рамках парламентской системы, глава государства играет роль "арбитра", представляя нейтральную ветвь власти.

"Глава государства должен демонстрировать политическую нейтральность по отношению ко всем политическим группам парламента", - гласит текст пояснительной записки.

Ранее депутат-социалист Василе Боля зарегистрировал проект, который предусматривает противоположное: он предложил признать утратившей силу ст. 123 (2) Кодекса о выборах.

"До признания полномочий кандидат, избранный президентом Молдовы, представляет Конституционному суду подтверждение того, что не является членом какой-либо политической партии и не занимает другой публичной или частной должности", - прописано в статье.

В пояснительной записке депутат указал, что она (статья) противоречит ст. 41 Конституции, которая предполагает, что граждане могут свободно объединяться в политические партии и иные общественно-политические организации.

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