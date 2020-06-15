13:27 15 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.23
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Президентура РМ

Депутаты предлагают закрепить запрет президенту быть членом партии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200615/30581437/deputaty-predlagayut-zakrepit-zapret-prezidentu-byt-chlenom-partii.html

Авторы нормы считают, что в рамках парламентской республики глава государства должен выполнять роль "арбитра", представляя нейтральную ветвь власти.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Группа депутатов фракции "ШОР" предложила дополнить Кодекс о выборах положением, которое предусматривает запрет главе государства быть членом какой-либо политической партии.

Авторы, аргументируя необходимость утверждения нормы, сослались на постановление Конституционного суда, которое предусматривает, что в рамках парламентской системы, глава государства играет роль "арбитра", представляя нейтральную ветвь власти.

"Глава государства должен демонстрировать политическую нейтральность по отношению ко всем политическим группам парламента", - гласит текст пояснительной записки.   

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Противоречит Конституции: депутат предложил изменить Кодекс о выборах
Ранее депутат-социалист Василе Боля зарегистрировал проект, который предусматривает противоположное: он предложил признать утратившей силу ст. 123 (2) Кодекса о выборах. 

"До признания полномочий кандидат, избранный президентом Молдовы, представляет Конституционному суду подтверждение того, что не является членом какой-либо политической партии и не занимает другой публичной или частной должности", - прописано в статье.

В пояснительной записке депутат указал, что она (статья)  противоречит ст. 41 Конституции, которая предполагает, что граждане могут свободно объединяться в политические партии и иные общественно-политические организации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Досрочные выборы президента и парламента в один день: что ответит КС


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться