Депутаты предлагают закрепить запрет президенту быть членом партии

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Группа депутатов фракции "ШОР" предложила дополнить Кодекс о выборах положением, которое предусматривает запрет главе государства быть членом какой-либо политической партии.
Авторы, аргументируя необходимость утверждения нормы, сослались на постановление Конституционного суда, которое предусматривает, что в рамках парламентской системы, глава государства играет роль "арбитра", представляя нейтральную ветвь власти.
"Глава государства должен демонстрировать политическую нейтральность по отношению ко всем политическим группам парламента", - гласит текст пояснительной записки.
"До признания полномочий кандидат, избранный президентом Молдовы, представляет Конституционному суду подтверждение того, что не является членом какой-либо политической партии и не занимает другой публичной или частной должности", - прописано в статье.
В пояснительной записке депутат указал, что она (статья) противоречит ст. 41 Конституции, которая предполагает, что граждане могут свободно объединяться в политические партии и иные общественно-политические организации.
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