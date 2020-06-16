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Игорь Додон

Додон рассказал, как будут защищать судей, рассматривающих "громкие" дела

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200616/30591776/dodon-rasskazal-kak-budut-zaschischat-sudey-rassmatrivayuschikh-gromkie-dela.html

Президент отметил, что в настоящее время государство обязано обеспечить безопасность и личную неприкосновенность сотрудников системы юстиции, рассматривающих наиболее резонансные дела в Молдове.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. В последнее время президенту Молдовы поступали различные сигналы от компетентных органов государства о том, что должностные лица, участвующие в расследовании и рассмотрении дел, представляющих общественный и национальный интерес, в частности, касающихся кражи миллиарда, концессии аэропорта и других, подвергаются давлению и запугиваниям.

"Такие формы давления могут поставить под угрозу жизнь и неприкосновенность не только лиц, участвующих в процессе расследования, судей и прокуроров, но и членов их семей", - заявил во вторник утром глава государства на своей персональной странице в социальной сети Facebook.
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Додон напомнил, что, согласно действующему законодательству, эта категория государственных служащих находится под защитой государства. В случае посягательства на жизнь и здоровье таких госслужащих, запугивания их в любой форме, государство применит все доступные инструменты, предусмотренные законом для обеспечения охраны этих лиц и их семейств, уточнил президент.

Также правоохранительные органы будут следить, чтобы никто не вмешивался в рассмотрение дел и не оказывал давление на эту категорию сотрудников системы правосудия. 

Додон предложил разработать законодательные поправки, которые бы четко регулировали порядок государственной защиты судей и прокуроров, в том числе, когда им поступают прямые угрозы физической расправы со стороны лиц, заинтересованных в коррумпированности системы юстиции, в целом, для преследования личных, корыстных интересов.

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Теги:
защита, прокуроры, судьи, президент, Додон


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