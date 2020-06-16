Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посетит Молдову

КИШИНЕВ, 16 июня – Sputnik. Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования председательства Албании в ОБСЕ посол Томас Майер-Хартинг будет находиться в Республике Молдова с 16 по 18 июня.
"Спецпредставитель прибудет в Молдову, чтобы рассмотреть текущее состояние дел в процессе урегулирования и определить конкретные шаги для достижения прогресса", - отметили в Миссии ОБСЕ в Кишиневе.
В Тирасполе у специального представителя намечена встреча с лидером региона Вадимом Красносельским и политическим представителем Тирасполя в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.
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