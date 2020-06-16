Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посетит Молдову

Визит делегированного ОБСЕ куратора переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем продлится три дня.

КИШИНЕВ, 16 июня – Sputnik. Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования председательства Албании в ОБСЕ посол Томас Майер-Хартинг будет находиться в Республике Молдова с 16 по 18 июня.

"Спецпредставитель прибудет в Молдову, чтобы рассмотреть текущее состояние дел в процессе урегулирования и определить конкретные шаги для достижения прогресса", - отметили в Миссии ОБСЕ в Кишиневе.

В Кишиневе посол Майер-Хартинг планирует встретиться с президентом Игорем Додоном, вице-премьер-министром по реинтеграции Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цуля.

В Тирасполе у специального представителя намечена встреча с лидером региона Вадимом Красносельским и политическим представителем Тирасполя в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

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