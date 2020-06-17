В Приднестровье утвердили план по голосованию на выборах в депутаты

ТИРАСПОЛЬ, 17 июня – Sputnik. В Центризбиркоме Приднестровья утвердили календарный план мероприятий по организации и проведению единого дня голосования по выборам депутатов законодательного собрания Приднестровья VII созыва и местных Советов народных депутатов, а также председателя Совета - главы администрации села, поселка.
"Календарный план предназначен для того, чтобы все участники избирательного процесса могли четко ориентироваться в установленных законом сроках для выдвижения в качестве кандидата, сбора подписей, проведения агитации, а также в сроках осуществления всех мероприятий избирательных комиссий", - отметили в пресс-службе ЦИКа.
В марте проходили собрания избирателей по выдвижению кандидатов в избирательные комиссии всех уровней, кроме участковых.
"У них срок полномочий еще не истек. Мы проверили все документы кандидатов – около 350 в окружные и порядка 100 в территориальные избирательные комиссии по выборам депутатов парламента VII созыва", - заметила глава ЦИК Елена Городецкая.
"Это позволяет сэкономить бюджетные средства и проводить эту работу профессиональными и опытными кадрами", - отметили в Центризбиркоме.
На заседании был утвержден персональный состав всех семи территориальных комиссий городов и районов, в которые вошли и члены молодежных избирательных комиссий, и 33 окружных по организации парламентских выборов.
Окружная избирательная комиссия будет состоять из девяти человек каждая. С членами комиссий в скором времени начнется работа по обучению – Центризбирком подготовил памятки, тесты, методические материалы.
Едины день голосования в Приднестровье намечен на 29 ноября 2020 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>