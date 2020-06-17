В Приднестровье утвердили план по голосованию на выборах в депутаты

В единый день голосования приднестровцы будет выбирать депутатов в законодательные собрания разных уровней, а также председателей Советов депутатов - глав администраций села, поселка.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июня – Sputnik. В Центризбиркоме Приднестровья утвердили календарный план мероприятий по организации и проведению единого дня голосования по выборам депутатов законодательного собрания Приднестровья VII созыва и местных Советов народных депутатов, а также председателя Совета - главы администрации села, поселка.

"Календарный план предназначен для того, чтобы все участники избирательного процесса могли четко ориентироваться в установленных законом сроках для выдвижения в качестве кандидата, сбора подписей, проведения агитации, а также в сроках осуществления всех мероприятий избирательных комиссий", - отметили в пресс-службе ЦИКа.

Центризбирком проверил всех кандидатов на соответствие требованиям, предъявляемым Избирательным кодексом к статусу члена избирательной комиссии. Также их персональные данные были направлены в МВД Приднестровья для проверки на отсутствие судимости и фактов привлечения к административной ответственности.

В марте проходили собрания избирателей по выдвижению кандидатов в избирательные комиссии всех уровней, кроме участковых.

"У них срок полномочий еще не истек. Мы проверили все документы кандидатов – около 350 в окружные и порядка 100 в территориальные избирательные комиссии по выборам депутатов парламента VII созыва", - заметила глава ЦИК Елена Городецкая.

Согласно решению местных советов народных депутатов, территориальные избирательные комиссии городов и районов региона будут исполнять функции окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городских и сельских советов.

"Это позволяет сэкономить бюджетные средства и проводить эту работу профессиональными и опытными кадрами", - отметили в Центризбиркоме.

На заседании был утвержден персональный состав всех семи территориальных комиссий городов и районов, в которые вошли и члены молодежных избирательных комиссий, и 33 окружных по организации парламентских выборов.

Окружная избирательная комиссия будет состоять из девяти человек каждая. С членами комиссий в скором времени начнется работа по обучению – Центризбирком подготовил памятки, тесты, методические материалы.

Едины день голосования в Приднестровье намечен на 29 ноября 2020 года.

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