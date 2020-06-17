КС — последнее прибежище оппозиции: очередной депутат обратился в суд

Народные избранники последовательно продолжают искать пути выхода из институционального кризиса, который может наступить в республике.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Депутат Платформы "ДА" Игорь Мунтяну запросил Конституционный суд растолковать порядок назначения кандидатуры премьер-министра, в случае если глава государства отказывается выдвигать кандидатуру правящего большинства. Народный избранник обратился в КС во вторник.

Автор запроса указал, что хоть Конституционный суд своим постановлением в 2016 году восстановил процедуру прямых выборов президента, форма правления в стране не изменилась: РМ осталась парламентской республикой. Это означает, что компетенции главы государства в рамках соответствующей системы остаются довольно урезанными.

"Возвращение к прямым выборам президента никак не влечет автоматического превращения Молдовы в президентскую республику", - отметил он.

При парламентской республике, продолжил Мунтяну, президенту отведена роль разрешения политических конфликтов внутри страны. Более того, глава государства при формировании правительства играет, скорее, формальную роль, поскольку кабинет министров несет ответственность исключительно перед парламентом.

Вместе с тем, сославшись на предыдущие решения Конституционного суда, Мунтяну подчеркнул, что отказ главы государства выдвинуть кандидатуру парламентского большинства может послужить достаточным основанием для временного отстранения от должности.

Далее автор запроса, поинтересовался, если президент временно отстраняется от должности, а и.о. главы государства замещает председатель парламента, какова его роль в выдвижении кандидатуры главы правительства:

"Может ли спикер по своему собственному усмотрению выдвинуть кандидатуру премьер-министра, либо его роль сводится к сугубо технической и он обязан утвердить кандидатуру, выдвинутую правящим большинством?".

В итоге Мунтяну, запросил Конституционный суд ответить на следующие вопросы:

Может ли глава государства утвердить кандидатуру премьер-министра по своему собственному усмотрению, игнорируя мнение правящего большинства?

Обязан ли глава государства выдвинуть кандидатуру правящего большинства?

Если глава государства отказался выдвинуть кандидатуру правящего большинства следует ли временное отстранение от должности президента?

В случае временного отстранения от должности главы государства, вправе ли лицо временно замещающее должность президента отказать в утверждении кандидатуры правящего большинства?

В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац сообщил, что этот запрос несколько излишен. По его словам, из юриспруденции Конституционного суда следует, что глава государства обязан выдвинуть кандидатуру парламентского большинства.

"Но, я не исключаю того, что КС может пересмотреть предыдущие решения в соответствии с новым механизмом избрания президента. Судьи могут вынести постановление, согласно которому не важно, каким образом избирается глава государства, он обязаны выдвинуть кандидатуру правящего большинства", - сообщил Кырнац.

Между тем, ранее в КС обратился коллега Мунтяну депутат PAS Серджиу Литвиненко. Народный избранник видит выход из возможного институционального кризиса в досрочных выборах. Однако в связи с тем, что Конституция запрещает проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны в последние полгода мандата главы государства, он поинтересовался возможно ли проведение этого избирательного процесса в условиях отставки главы государства. По мнению Литвиненко, именно мандат избранного президента накладывает соответствующее конституционное ограничение.

Эксперт, в свою очередь, не допустил того, что Молдове может произойти институциональный кризис. Кырнац сообщил, что соответствующее конституционное ограничение было актуальным во время избрания президента парламентским способом.

"Юриспруденция КС также допускает проведение досрочных выборов в последние полгода мандата президента. Однако, в Конституции указано обратное. Раньше это запрет был логичен: нельзя было избрать президента раньше, чем парламент", - добавил эксперт.

Актуальность запросов

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 52 народных избранников.

В случае, если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, а сейчас их 49, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать свой кабинет министров. Но, если попытка назначения провалится, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

Однако разгорающийся политический кризис совпал с годом выборов главы государства, 23 декабря истекает мандат действующего президента Игоря Додона. Вместе с тем, 23 июля является крайним сроком отправки в отставку депутатского корпуса. Ведь действующее законодательство предусматривает, что "парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента".

Таким образом, вместе с политическим кризисом Молдове грозит также кризис институциональный.

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