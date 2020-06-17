Приднестровское урегулирование: Додон встретился со спецпредставителем ОБСЕ

Решение приднестровского вопроса не стоит на месте. Президент Молдовы провел рабочую встречу с представителями ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом-Майром Хартингом, который прибыл в Молдову с трехдневным рабочим визитом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Додон, во встрече также принял участие глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущей повестки урегулирования приднестровского конфликта. В частности, речь шла о проблемах свободного передвижения наших граждан через Днестр, о функционировании банковской системы, телекоммуникаций", - пояснил президент.

Также на встрече был затронут и ряд других тем.

Додон высоко оценил роль ОБСЕ как ключевой переговорной площадки, выразил посредникам признательность за помощь в процессе сближения позиций двух берегов Днестра на благо людей.

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