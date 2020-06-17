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Заседание кабинета министров РМ.

В правительстве утвердили кандидатуры послов Молдовы в Китае и Эстонии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200617/30608828/v-pravitelstve-utverdili-kandidatury-poslov-moldovy-v-kitae-i-estonii.html

На своем очередном заседании кабинет министров одобрил назначение двух новых дипломатических представителей нашей страны в зарубежных государствах.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Кандидаты на должности послов Молдовы в Китае и Эстонии утверждены на заседании правительства в среду.

Так, Думитру Брагиш предложен в качестве дипломатического представителя Республики Молдова в Пекине.

Ион Стэвилэ назван в качестве преемника обязанностей главы дипмиссии РМ в Таллине.

"Хочу передать от всего правительства господину Брагишу и господину Стэвилэ пожелание успехов на этих важных постах. Они будут работать в дружественных нам странах", - заявил премьер Кику в ходе заседания.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство утвердило кандидатуры 7 послов Молдовы в других странах
Теперь предложенные кабмином кандидатуры должен утвердить президент Молдовы.

Думитру Брагиш занимал пост премьер-министра Молдовы в период с 1999 по 2001 год. Также был послом в России и, по совместительству, в Таджикистане с 2015 по 2017 год. 

Ион Стэвилэ занимал должность заместителя министра иностранных дел в период с 2001 по 2004 год, затем - замминистра реинтеграции республики с 2006 по 2009 год. Помимо этого в разные года он был послом Молдовы в Украине, Узбекистане и Туркменистане. 

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