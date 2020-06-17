В диалоге с эмиссаром ОБСЕ: Кишинев и Тирасполь - о проблемах в переговорах

Европейский дипломат в течение одного дня побывал с визитом на правом и левом берегу Днестра, выслушав мнение обеих сторон.

КИШИНЕВ, 17 июня – Sputnik. С визитом Молдову посетил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер Хартинг. Европейский дипломат за один день успел побывать и в Кишиневе, и в Тирасполе, встретиться с высшим руководством республики, а также с представителями Тирасполя по приднестровскому урегулированию. Наиболее обстоятельный диалог Майер провел с политическими переговорщиками обеих сторон конфликта.

С представителем от Кишинева

Диалог с заместителем премьер-министра по реинтеграции Кристиной Лесник был сосредоточен на документировании положения дел в связи с пакетом "Берлин плюс", проблем по пандемической ситуации, динамики и качества диалога между Кишиневом и Тирасполем.

Главный переговорщик от Кишинева поблагодарила госят за его визит в Кишинев и за постоянный контакт во время пандемии.

Как сообщили в пресс-службе Бюро по реинтеграции, во время беседы Лесник выразила обеспокоенность по поводу новых правил, введенных Тирасполем при въезде и выезде из региона, которые продлены до 30 сентября 2020 года.

"37 постов, установленных в одностороннем порядке и незаконно приднестровской стороной, препятствуют обеспечению безопасности в регионе, и люди обеспокоены тем, что в условиях пандемии они не могут фактически поехать на работу, домой или получить доступ к услугам в медицинских центрах, где они лечатся", - сказала заместитель премьер-министра РМ по реинтеграции.

Лесник также подняла вопрос телекоммуникаций, возвращения здания средней школы "Эврика", зачисления в военные структуры в приднестровском регионе, индивидуальных дел по защите прав человека, доступа фермеров к участкам земли за трассой Каменка - Тирасполь.

Особой темой стали также рекомендации ВОЗ, разработанные после визита в приднестровский регион, и необходимость обеспечения диалога между врачами.

"Размещение врачей в населенных пунктах на правом берегу Днестра за счет донорских средств является временным решением, и на этом этапе его приветствовали", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщили в Бюро, европейский чиновник согласился продолжить постоянный диалог для обеспечения эффективного общения между двумя берегами Днестра.

С представителем от Тирасполя

На встрече с главой внешнеполитического ведомства региона Виталией Игнатьевым также обсуждалась тема взаимоотношения сторон переговорного процесса в связи со вспышкой коронавирусной эпидемии.

"Собеседники согласились с тем, что ограничительные меры, вводимые в период карантина, носят объективный и вынужденный характер и применяются в большинстве регионов мира, затронутых пандемией", - отметили в пресс-службе МИД Приднестровья.

По словам Игнатьева, в сложившихся условиях еще большее значение приобретает проактивная позиция международных участников урегулирования. Он также выразил признательность европейскому дипломату за вовлеченное участие, мониторинг ситуации, за попытки сохранять актуальным взаимодействие на разных уровнях.

"Приднестровье всецело согласно с таким подходом, мы стремимся использовать любую возможность для того, чтобы придать динамику переговорному процессу", – подчеркнул глава ведомства.

Собеседники также провели краткий обзор текущей ситуации и подходов к вопросам телекоммуникаций, уголовных дел, банковским проблемам. Отдельно были обсуждены перспективы переговорного процесса на ближайшие два месяца с прицелом на возможное проведение очередного раунда переговоров в формате "5+2".

Томас Майер Хартинг за время пребывания в статусе спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ посещает Республику Молдова уже в третий раз.

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