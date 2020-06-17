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Парламент Республики Молдова

Еще один депутат вышел из Демпартии: сколько голосов осталось у ПСРМ и ДПМ

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (188)
54101
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200617/30610834/esche-odin-deputat-vyshel-iz-dempartii-moldova-psrm-dpm.html

Ряды фракции демократов редеют: еще одним ушедшим от них обладателем мандата пополнилась парламентская группа Pro Moldova.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Молдавский депутат Ефросиния Грецу объявила о выходе из фракции Демпартии и присоединении к парламентской группе Pro Moldova. Соответствующий запрос был ею направлен спикеру Зинаиде Гречаной в среду.

Заявление депутата Евросинии Грецу
© Photo : Facebook / Pro Moldova
Заявление депутата Ефросинии Грецу.

Заявление о выходе Грецу из состава парламентской фракции Демпартии опубликовано на официальной странице группы Pro Moldova в Facebook.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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У Демпартии была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 13 законотворцев. Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Парламентское большинство сохраняется - необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос (о поддержке ранее высказывался один из независимых депутатов).

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Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время парламентарии, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ и Ангел Агаке. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (188)

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