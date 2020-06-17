Молдавский премьер прокомментировал возможный вотум недоверия правительству

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Глава правительства Молдовы Ион Кику в эксклюзивном интервью Sputnik сказал, что дальнейший выход депутатов из фракции Демпартии был прогнозируемым.
"Видел новость, что ДПМ покинул еще один депутат. Это было ожидаемо, что такая динамика продолжится", - сказал Кику, отметив, что все эти "движения" связаны с продвижением прокуратуры в расследовании дела о краже миллиарда.
"Да, будут сокращены полномочия. Но мы должны будем управлять делами, пока парламент не утвердит новое. Как будут обстоять дела по формированию нового большинства или восстановлению старого, сложно говорить", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, есть много головной боли помимо ухода депутатов, в частности дожди.
"Ясно, что политическая дестабилизация не поможет делу... Но если цена расследования кражи миллиарда – смена правительства, то я приветствую это. Прокуратура, наконец, стала независимой. Нам удалось, даже не знаю как, назначить независимого генпрокурора", - отметил премьер.
При этом он подчеркнул что в случае вотума недоверия правительству, он продолжит исполнять обязанности на посту премьера и не уйдет в отставку.
"Не могу уйти. Как уходить, если есть ответственность", - подчеркнул премьер.
У Демпартии была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 13 законотворцев. Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Парламентское большинство сохраняется - необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос (о поддержке ранее высказывался один из независимых депутатов).
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Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время парламентарии, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ, Ангел Агаке и Ефросиния Грецу. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".
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