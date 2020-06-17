Молдавский премьер прокомментировал возможный вотум недоверия правительству

Даже если это произойдет, подчеркнул Кику, он продолжит исполнять обязанности на посту премьера и не уйдет в отставку.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Глава правительства Молдовы Ион Кику в эксклюзивном интервью Sputnik сказал, что дальнейший выход депутатов из фракции Демпартии был прогнозируемым.

"Видел новость, что ДПМ покинул еще один депутат. Это было ожидаемо, что такая динамика продолжится", - сказал Кику, отметив, что все эти "движения" связаны с продвижением прокуратуры в расследовании дела о краже миллиарда.

Он отметил, что в случае вотума недоверия, если будет 51 голос в поддержку такого решения, правительство останется в статусе исполняющего обязанности, пока парламент не утвердит новое.

"Да, будут сокращены полномочия. Но мы должны будем управлять делами, пока парламент не утвердит новое. Как будут обстоять дела по формированию нового большинства или восстановлению старого, сложно говорить", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, есть много головной боли помимо ухода депутатов, в частности дожди.

"Ясно, что политическая дестабилизация не поможет делу... Но если цена расследования кражи миллиарда – смена правительства, то я приветствую это. Прокуратура, наконец, стала независимой. Нам удалось, даже не знаю как, назначить независимого генпрокурора", - отметил премьер.

При этом он подчеркнул что в случае вотума недоверия правительству, он продолжит исполнять обязанности на посту премьера и не уйдет в отставку.

"Не могу уйти. Как уходить, если есть ответственность", - подчеркнул премьер.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 13 законотворцев. Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Парламентское большинство сохраняется - необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос (о поддержке ранее высказывался один из независимых депутатов).

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Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время парламентарии, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ, Ангел Агаке и Ефросиния Грецу. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

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