Эксклюзив Sputnik: Додон прокомментировал положение коалиции ПСРМ и ДПМ

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном комментарии высказался о выходе еще одного депутата из Демпартии и о положение коалиции между социалистами и демократами.

"Насколько я понимаю, пока еще есть хрупкое большинство за счет поддержки правительства со стороны одного независимого депутата.

Если еще уйдут депутаты из парламентского большинства, то, скорее всего, будет миноритарное правительство (без поддержки большинства в парламенте) или исполняющее обязанности (в случае голосования более 51 депутата за отставку). Но в обоих случаях руководить правительством будет Ион Кику", - заявил Додон.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 13 законотворцев. Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Парламентское большинство сохраняется - необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос (о поддержке ранее высказывался один из независимых депутатов).

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Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время парламентарии, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ, Ангел Агаке и Ефросиния Грецу. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

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