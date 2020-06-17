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Игорь Додон

Эксклюзив Sputnik: Додон прокомментировал положение коалиции ПСРМ и ДПМ

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (188)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200617/30612679/eksklyuziv-sputnik-dodon-prokommentiroval-polozhenie-koalitsii-psrm-i-dpm.html

Глава государства перечислил возможные сценарии на политической арене страны в случае, если "политический туризм" в парламенте продолжится.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном комментарии высказался о выходе еще одного депутата из Демпартии и о положение коалиции между социалистами и демократами.

"Насколько я понимаю, пока еще есть хрупкое большинство за счет поддержки правительства со стороны одного независимого депутата.
Если еще уйдут депутаты из парламентского большинства, то, скорее всего, будет миноритарное правительство (без поддержки большинства в парламенте) или исполняющее обязанности (в случае голосования более 51 депутата за отставку). Но в обоих случаях руководить правительством будет Ион Кику", - заявил Додон.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 13 законотворцев. Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Парламентское большинство сохраняется - необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос (о поддержке ранее высказывался один из независимых депутатов).

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Политический туризм" в парламенте Молдовы>>>

Первыми из партии и фракции демократов вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время парламентарии, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ, Ангел Агаке и Ефросиния Грецу. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (188)

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