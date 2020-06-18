Найдут ли власти и граждане Молдовы общий язык

Политологи рассуждают о том, можно ли сплотить молдавское общество, и что для этого необходимо предпринять.

КИШИНЕВ, 18 июня – Sputnik. В Молдове власти находятся в какой-то своей плоскости, оторванной от реальной жизни, а простые люди существуют в параллельном пространстве, и их точки не соприкасаются. Такое мнение высказала политолог Анжела Колацки.

"Власти и простые люди сосуществуют параллельно. Время от времени контакты происходят, но очень непродуктивно, так как они говорят на разных языках", - уверена она.

Приложить совместные усилие

Политолог считает, что власти, порой, не воспринимают проблемы общества всерьез. А простые люди привыкли к тому, что правящая элита может "водить их занос", поэтому не прислушиваются к ней.

По ее мнению, необходимо каждой из сторон сделать определенное усилие, чтобы научиться прислушиваться друг к другу, а также важно сплотиться всем во имя решения какой-то серьезной, острой проблемы.

"Если мы хотим решить проблему, можно спорить о методах. А у нас, к сожалению, еще нет культуры нормального, спокойного отношения к тому, что у кого-то может быть собственное видение выхода из сложных ситуаций", - отметила Колацки.

Сплоченность внутри общества

По словам политолога Бориса Шаповалова, консолидированность общества - сложный и даже философский вопрос. Он напомнил о том, что в советское время общество было по-настоящему сплоченным и фраза: когда мы едины, мы непобедимы, имело реальный смысл и воплощение, в частности в том, что СССР победил в Великой Отечественной войне, освободив потом всю Европу от нацизма.

"Сомневаюсь, что мы сейчас выдержим подобные испытания. К сожалению, наше общество разобщено. Сегодня в условиях капиталистического способа производства, либеральной экономики и идеологии сплочение не получается", - пояснил он.

По его мнению, всему виной - господство индивидуализма, дань интереса какой-то отдельной личности. Прежде существовали крупные производства, а значит, на них работали большие трудовые коллективы. Сейчас это уже кануло в Лету.

"У нас нет больших трудовых коллективов. Это тоже влияет на наше сплочение. В политике главенствует многопартийная система – и это также является причиной отсутствия единства в обществе", - объяснил Шаповалов.

В целом, сравнивая прежний период и нынешний, в молдавском обществе уже не существует чувство коллективной поддержки, которая была раньше вполне естественной нормой жизни. По словам политолога, сплочение - это хорошее проявление общества, но, к сожалению, сегодня оно невозможно.

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