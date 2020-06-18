Найдут ли власти и граждане Молдовы общий язык

КИШИНЕВ, 18 июня – Sputnik. В Молдове власти находятся в какой-то своей плоскости, оторванной от реальной жизни, а простые люди существуют в параллельном пространстве, и их точки не соприкасаются. Такое мнение высказала политолог Анжела Колацки.
"Власти и простые люди сосуществуют параллельно. Время от времени контакты происходят, но очень непродуктивно, так как они говорят на разных языках", - уверена она.
Приложить совместные усилие
По ее мнению, необходимо каждой из сторон сделать определенное усилие, чтобы научиться прислушиваться друг к другу, а также важно сплотиться всем во имя решения какой-то серьезной, острой проблемы.
"Если мы хотим решить проблему, можно спорить о методах. А у нас, к сожалению, еще нет культуры нормального, спокойного отношения к тому, что у кого-то может быть собственное видение выхода из сложных ситуаций", - отметила Колацки.
Сплоченность внутри общества
"Сомневаюсь, что мы сейчас выдержим подобные испытания. К сожалению, наше общество разобщено. Сегодня в условиях капиталистического способа производства, либеральной экономики и идеологии сплочение не получается", - пояснил он.
По его мнению, всему виной - господство индивидуализма, дань интереса какой-то отдельной личности. Прежде существовали крупные производства, а значит, на них работали большие трудовые коллективы. Сейчас это уже кануло в Лету.
"У нас нет больших трудовых коллективов. Это тоже влияет на наше сплочение. В политике главенствует многопартийная система – и это также является причиной отсутствия единства в обществе", - объяснил Шаповалов.
В целом, сравнивая прежний период и нынешний, в молдавском обществе уже не существует чувство коллективной поддержки, которая была раньше вполне естественной нормой жизни. По словам политолога, сплочение - это хорошее проявление общества, но, к сожалению, сегодня оно невозможно.
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