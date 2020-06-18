Игорь Додон инициирует дискуссии со "здоровыми силами" в парламенте

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Существует несколько решений, с помощью которых можно справиться с политическим кризисом, возникшим в связи с отсутствием в парламенте достаточного числа голосов для устойчивого парламентского большинства. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook, отметив, что в ближайшее время он намерен инициировать дискуссии с "антиолигархическими политическими партиями" в парламенте.

"Как президент, я буду оказывать полную поддержку антиолигархическим партиям, как я это делал год назад, и буду поддерживать любое решение, которое обеспечило бы стабильность страны и безопасность ее граждан", - написал Додон.

Заявив о готовности к диалогу со "здоровыми политическими силами", вместе с тем глава государства подчеркнул, что он будет выступать "против любого политического строительства, которое могло бы пройти вместе с партиями Шора и Плахотнюка".

Додон заявил, что в равной степени готов поддержать "как нынешнее правительство, так и другую формулу правительства, в которой PAS и PPDA играют более важную роль". В то же время глава государства выразил уверенность, что деятельность парламента и правительства может осуществляться эффективно и при отсутствии формализованного политического большинства.

"Антиолигархические партии могут договориться о том, какие проекты отвечают интересам граждан и нуждаются в поддержке", - подчеркнул президент.

Игорь Додон также заявил, что мог бы поддержать "объявленное PAS желание" провести досрочные парламентские выборы, "если мы уверены, что такое решение отвечает интересам граждан.

Глава государства подчеркнул, что если деятельность нынешнего правительства будет заблокирована или кабинет министров будет отправлен в отставку и страна останется без правительства, то политические силы "которые вместе с Плахотнюком и Шором участвовали в создании хаоса", будут нести ответственность перед гражданами.

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Президент отметил, что считает своим приоритетом содействие обеспечению стабильности в стране и созданию необходимых условий для выхода из политического кризиса.

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