Додон предложил провести досрочные парламентские выборы

Президент Молдовы рассказал о трех сценариях развития ситуации в молдавской политике, когда правительство осталось без поддержки парламента: миноритарное правительство, альянс или досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. На сегодняшний день парламент Молдовы уже не соответствует результатам выборов от 24 февраля, а парламентская поддержка правительства находится на грани.

Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

По словам Додона, одним из вариантов разрешения политического кризиса, возникшего после исчезновения парламентского большинства, станет проведение досрочных выборов депутатов в ноябре этого или феврале-марте следующего года.

"Если КС разрешит их проведение в один день с президентскими выборами, то так и будет. Если нет, то после президентских выборов сразу последует роспуск парламента, пойдем на досрочные выборы в феврале-марте следующего года", - заявил Додон.

При этом президент считает, что возможны и другие варианты, к примеру, правительство Иона Кику может продолжить работу без поддержки парламента вплоть до президентских выборов, запланированных на 1 ноября.

Политические нюансы: экс-депутат о шансах появления нового большинства>>>

Додон также не исключил, что останется миноритарное правительство или будет создана широкая коалиция.

"Можно оставить миноритарное правительство, создаем коалицию национального спасения между ПСРМ-ДПМ-PAS и DA, либо эти же четыре антиолигархические партии собираются и решают, что мы идем на досрочные парламентские выборы", - заявил Додон.

Президент отметил, что уже на следующей неделе он готов встретиться и пообщаться с лидерами этих партий - Зинаидой Гречаный, Павлом Филипом, Майей Санду и Андреем Нэстасе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova