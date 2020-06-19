Спецпредставитель ОБСЕ призвал Кишинев и Тирасполь к конструктиву

Томас Майер-Хартинг подвел итоги своего двухдневного визита, во время которого он выслушал обе стороны приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 18 июня – Sputnik. Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Албании посол Томас Майер-Хартинг призвал стороны приднестровского урегулирования сосредоточиться на поддержании конструктивного, ориентированного на результаты и перспективу диалога. Об этом он сказал по окончании своего двухдневного визита, сообщили в миссии ОБСЕ.

"В ходе моих контактов со сторонами в Кишиневе и Тирасполе у меня сложилось впечатление, что в предстоящие месяцы есть желание добиться ощутимого прогресса в поиске взаимоприемлемых решений", - резюмировал посол.

Майер-Хартинг приветствовал возобновление встреч рабочих групп экспертов и призвал стороны выработать скоординированные меры по всем вопросам, связанным с процессом урегулирования, в том числе в контексте пандемии, с учетом интересов жителей обоих берегов.

"Ранее достигнутые успехи в процессе урегулирования не должны быть утрачены", - подчеркнул он.

Специальный представитель проанализировал со сторонами нерешенные вопросы из пакета "Берлин-плюс" и совместные предложения по новым мерам укрепления доверия. Среди краткосрочных приоритетов - завершение соглашения по вопросам телекоммуникаций, улучшение внутренней банковской взаимосвязанности, создание новой троллейбусной линии между Бендерами и Северным районом.

"Что касается вновь созданных постов, мои собеседники в Тирасполе настаивали на том, что это временная мера, связанная с нынешней пандемией, и что эти посты будут удалены, как только ситуация с COVID-19 окажется под контролем. Я обратил особое внимание на ключевое значение свободы передвижения между двумя берегами", - сказал он.

Европейский дипломат отметил, что в беседе он в частности подчеркнул необходимость облегчить доступ фермеров к их землям и людям, совершающим ежедневные поездки на работу, к их рабочим местам, даже в период пандемии.

Во время визита Майер-Хартинг встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, вице-премьер-министром по реинтеграции Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цуля в Кишиневе, а также с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем Виталием Игнатьевым в Тирасполе.

Спецпредставителю также представилась возможность обменяться мнениями по переговорному процессу с постоянными послами посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования.

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