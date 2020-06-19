Кишинев и Тирасполь готовы продлить договор о железнодорожном сообщении

В формате видеоконференции состоялось заседание экспертных групп по вопросам железнодорожного транспорта и коммуникаций.

КИШИНЕВ, 19 июня – Sputnik. Эксперты от Кишинева и Тирасполя подтвердили готовность к пролонгации до конца 2020 года протокольного решения, касающегося возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья. Такую возможность они обсудили в рамках заседания рабочих групп по вопросам железнодорожного транспорта и коммуникаций, которая прошла в формате видеоконференции.

В рамках встречи стороны также рассмотрели застарелые проблемы, препятствующие экономической деятельности.

Среди низ - и запрет на провоз нефтепродуктов через пограничный переход "Слободка-Колбасна", который расположен на приднестровском участке молдавско-украинской границы.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, по итогам дискуссии было выражено консолидированное мнение о необходимости исполнения существующих обязательств между Кишиневом и Тирасполем и железнодорожными предприятиями сторон.

Первое протокольное решение о принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья было принято 30 марта 2012 года. С тех пор дополнительным документом сторонами продлевается время его действия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova