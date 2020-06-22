Pro Moldova официально стала партией: Канду рассказал о будущем политсилы

Андриан Канду рассказал о задачах политформирования и ответил на вопрос, будет ли Pro Moldova выдвигать своего кандидата на президентские выборы.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova официально зарегистрирована как политическая партия. Об этом заявил глава формирования Андриан Канду.

"Политическая партия Pro Moldova официально зарегистрирована в республике. В конце прошлой недели, 18 июня, Pro Moldova была официально зарегистрирована с учетом выполнения всех требований закона – собрано свыше шести тысяч подписей, сформировано 23 территориальные организации", - заявил Канду.

Кроме того, по его словам, в начале июня Pro Moldova провела конгресс, связанный с созданием политформирования.

"Мы считаем себя современной правоцентристской партией", - сказал Канду.

Говоря о задачах политформирования, он обратил внимание, что Pro Moldova будет строить отношения на основе уважения, порядочности и сотрудничества со всеми соседями. В планах партии, как пояснил экс-демократ, восстановление демократических ценностей, а также внедрение реформ в сфере экономики, территориального администрирования, здравоохранения, образования и юстиции.

Отвечая на вопрос, намерена ли Pro Moldova выдвигать своего кандидата на выборы президента, намеченные на 1 ноября 2020 года, Канду отметил, что эта тема будет обсуждаться в команде в самое ближайшее время.

Прокомментировал он и будущее Pro Moldova в парламенте.

"Дойдем и до дискуссий по формированию какой-то парламентской платформы, необходимой для отставки нынешнего правительства и назначения нового кабмина... Сейчас дискуссии носят подготовительный характер к последующим переговорам или более обширным дискуссиям по формированию правительства или же этапа для смены правительства Молдовы", - сказал Канду.

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Как образовалась Pro Moldova?

Все началось с того, что из Демократической партии Молдовы и одноименной фракции в парламенте вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova в законодательном органе, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM.

Затем о желании присоединиться к этой группе объявили в разное время парламентарии, которые покинули ряды фракции Демпартии: Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ, Ангел Агаке и Ефросиния Грецу.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), сейчас в ней осталось 13 законотворцев. Также от демократов ушли депутаты Виолетта Иванова и Владимир Витюк, которые объявили о намерении вступить во фракцию партии "Шор".

Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Парламентское большинство сохраняется - необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос (о поддержке ранее высказывался один из независимых депутатов).

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