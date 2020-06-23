Политический пасьянс, или Как Молдова попала в хроническую электоральную гонку

Некоторые политсилы в Молдове пророчат кабмину Кику скорую отставку, однако для выражения вотума недоверия голосов им не хватает. В стране вполне возможны и досрочные парламентские выборы. Что ждет страну с политической точки зрения, разбирался обозреватель Sputnik.

На политическом Олимпе Молдовы, как в заправском сериале со скандалами, интригами и вечной борьбой за место под солнцем. Очередной виток в этой политической эпопее разразился с выходом из Демпартии еще одного депутата - Ефросинии Грецу - вопреки тому, что накануне в законодательном органе проголосовали за Декларацию об осуждении феномена "политической миграции" и коррупции.

После недавнего исхода ДПМ союз социалистов и демократов лишился большинства (50 голосов + один независимый депутат, который ранее заявлял о своей поддержке). Некоторые политические силы уже находятся в предвкушении отставки правительства Иона Кику, другие – осторожничают в своих высказываниях.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что на сегодняшний день парламент республики не соответствует результатам выборов от 2019 года. Одним из вариантов разрешения политического кризиса станет проведение досрочных выборов в ноябре 2020-го этого или феврале-марте следующего года. В нюансах политической саги разбирался обозреватель Sputnik Молдова.

Кто заинтересован в отставке правительства Кику?

По мнению политолога Корнелиу Чури, заинтересованность в отставке кабмина под руководством Иона Кику есть у платформы DA, группы Pro Moldova и партии "Шор".

"Правда, у каждого из них собственные мотивы. Самое важное, что эти формирования могут проголосовать вместе, но им не хватает голосов. Пока эта их мечта об отставке правительства Кику по голосованию в парламенте разбивается об упорство PAS под руководством Майи Санду, которая готова проголосовать только на очень конкретных условиях", - заявил Чуря в комментарии радиостудии Sputnik.

Поэтому, как считает аналитик, несмотря на то, что у некоторых сил в парламенте есть желание отправить в отставку правительство Кику, реальных возможностей у них пока нет, так как не достает голосов.

"Дележка" правительства в разгар кризиса

По мнению Чури, каждая из партий, которая хочет отправить в отставку правительство Кику, готова все-таки рискнуть, но только на тех условиях, которые они выдвигают. К примеру, как пояснил эксперт, платформа DA готова войти в эту реку, чтобы создать новое правительство, но только при условии, что весь кабмин будет принадлежать им. Однако на это в скрытой или явной форме мало кто соглашается.

"Для Pro Moldova под руководством Андриана Канду сбросить правительство Кику было бы тоже желательно в том случае, если они проголосуют вместе с платформой DA и с Майей Санду. Тем самым он как бы завлечет их в свой "олигархический капкан", который таким образом и захлопнется", - отметил собеседник.

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То есть при определенных условиях каждая из этих партий все-таки готова была бы проголосовать, несмотря на трудности, связанные с пандемическим и экономическим кризисом. "Но, естественно, эти условия не приемлемы для других возможных партнеров. Поэтому все это пока что пробуксовывает", - считает Чуря.

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Возможно ли сотрудничество ПСРМ и PAS, DA?

Что касается возможного сотрудничества социалистов с PAS, DA, то, по мнению Чури, в долгосрочной перспективе ничего утверждать нельзя, потому что преград или непереходимых красных линий в молдавской политике осталось очень мало.

"А вот на краткосрочный период, думаю, что такого прямого сотрудничества трудно ожидать. Хотя говорят, что не исключен сценарий воссоздания в какой-то форме альянса социалистов и блока ACUM или социалистов и PAS. Но, мне кажется, что это очень сложный путь", - отметил аналитик.

Как считает эксперт, скрытое же сотрудничество или отказ от неких действий, что приводит к определенным дивидендам ПСРМ или PAS, уже происходит.

"К примеру, тот факт, что PAS отказывается идти вместе с платформой DA из блока ACUM означает определенную помощь, которую команда Санду делает в сторону социалистов. Поэтому открытого сотрудничества нет, но определенные действия со стороны PAS или отсутствие действий выгодны ПСРМ", - отметил Чуря.

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Возможна ли реконфигурация парламента?

Депутат-социалист Василий Боля считает, что если продолжатся уходы парламентариев из фракций, то правительство может стать миноритарным без четкой поддержки в законодательном органе.

Он напомнил, что правительство Кику после утверждения было миноритарным, а в марте было сконфигурировано парламентское большинство между социалистами и демократами, и было подписано соглашение.

"Возможно будет и вотум недоверия, за который могут проголосовать в парламенте. Но я хочу посмотреть на новое правительство и список депутатов, которые подпишутся под обращением к президенту по выдвижению того или иного кандидата в премьер-министры", - отметил Боля в комментарии Sputnik.

По его словам, коллеги из PAS говорят, что им не хватает голосов для отставки и голосования за новое правительство без того, чтобы в этом приняли участие члены фракция "Шор" и группы Pro Moldova.

"Может быть богатая фантазия, но математический подсчет расставляет все на места", - добавил Боля.

Отвечая на вопрос, могут ли к власти присоединиться и другие партии, Боля отметил, что любой сценарий имеет право на существование, исходя из реальности и из событий последних лет.

Депутат от фракции PAS Лилиан Карп отметил, что тяжело прогнозировать судьбу правительства Кику, однако, по его мнению, нынешний кабмин должен уйти в отставку, учитывая ситуацию с коронавирусом нового типа в республике. При этом он отметил, что пока не может отвечать на вопрос о том, возможна ли реконфигурация парламентского большинства.

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"Дом, который построил…"

Глава Демпартии Павел Филип отметил в интервью одному из местных СМИ, что демократы готовы на диалог со всеми политическими силами.

"Когда нам поступят предложения о дискуссиях, то нам предстоит обсудить это по крайней мере в рамках исполнительного бюро партии. Мы должны обсудить, что думают наши коллеги, чтобы принять решение о начале дискуссий с теми или иными политическими силами. Пока этого не произошло", - сказал Филип.

Он задается вопросом, а зачем отправлять в отставку нынешний кабинет министров, если следующие шаги не известны.

"Не вижу с математической точки зрения, как можно проголосовать за другое правительство после отставки нынешнего. У меня складывается впечатление, что хотят построить дом без проекта этого дома. Без разработки проекта и понимания, что именно в конечном счете хочешь построить, ты разрушаешь этот дом, который у тебя есть сейчас, – и рискуешь остаться и без того, и без другого. Надо быть ответственнее", - сказал Филип.

По его словам, демократы не будут голосовать за вотум недоверия правительству Кику, если такая инициатива будет выдвинута в парламенте.

Позиция президента

Глава государства Игорь Додон считает, что если КС разрешит проведение досрочных парламентских выборов в один день с президентскими, то так и произойдет.

"Если нет, то после президентских выборов сразу последует роспуск парламента, пойдем на досрочные выборы в феврале-марте следующего года", - заявил Додон.

При этом президент считает, что возможны и другие варианты, к примеру, правительство Кику может продолжить работу без поддержки парламента вплоть до президентских выборов, запланированных на 1 ноября.

Додон также не исключил, что останется миноритарное правительство или будет создана широкая коалиция.

"Можно оставить миноритарное правительство, создать коалицию национального спасения между ПСРМ-ДПМ-PAS-DA. Либо эти же четыре антиолигархические партии собираются и решают, что мы идем на досрочные парламентские выборы", - отметил Додон.

Вишенка на торте

Если состоятся досрочные парламентские выборы, то страна окажется в прямом смысле в хронической электоральной гонке… В феврале 2019-го состоялись очередные парламентские выборы. Летом произошло переформатирование власти – смена правительства. Осенью кабмин Майи Санду отправили в отставку. Затем последовали всеобщие местные выборы, а потом довыборы в парламент. А на 1 ноября 2020 года намечены президентские выборы.

В молдавской политике, как на американских горках. С одной стороны - захватывающе, а с другой стороны – страшновато. И страшно в первую очередь, потому что страна находится в социально-экономическом и пандемическом кризисе, а вишенкой на торте может стать и политический…

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