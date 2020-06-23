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Правительство РМ

Додон обратился к гражданам РМ по случаю 30-летия Декларации о суверенитете

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200623/30672026/dodon-obratilsya-k-grazhdanam-rm-po-sluchayu-30-letiya-deklaratsii-o-suverenitete.html

Годы независимости современного молдавского государства должны отсчитываться с 23 июня 1990 года, заявил Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik.  Президент Молдовы Игорь Додон обратился к гражданам страны по случаю тридцатилетия принятия Декларации о суверенитете

"Этот документ является обязательным условием существования молдавской государственности, а дни и годы суверенитета и независимости современного молдавского государства должны отсчитываться именно с 23 июня 1990 года", - написал глава республики в Facebook.

Додон также отметил, что в этот день исполняется три с половиной года с момента принятия им присяги в качестве Президента РМ.

Виктор Пушкаш.
© Sputnik / Osmatesco
Пушкаш: Декларация о суверенитете важнее Декларации о независимости

По его словам, стране нужны новые подходы во внутренней и внешней политике, а также твердые руководящие принципы, "чтобы исправить ущерб, нанесенный олигархией".

"Я охарактеризовал эти четыре подхода или тезиса: Баланс, Характер, Ответственность и наши Ценности", - заявил глава государства.

Декларация о суверенитете Молдавской Советской Социалистической республики была принята Верховным Советом МССР в Кишиневе 23 июня 1990 года. Документ должен был послужить основой для разработки новой Конституции МССР, подготовки и заключения Союзного договора в сообществе суверенных государств.

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Теги:
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