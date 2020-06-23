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Здание Конституционного суда Молдовы.

Отмена постфактум: КС частично удовлетворил запрос оппозиции о режиме ЧП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200623/30675128/otmena-postfaktum-ks-udovletvoril-zapros-oppozitsii-o-zakone-chp.html

Изменения, к которым у народных избранников возникли претензии, были внесены в преддверии введения в Молдове режима чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. КC частично удовлетворил запрос оппозиционных депутатов, который касался режима чрезвычайного положения, действовавшего в республике на протяжении двух месяцев. Соответствующее решение суд утвердил во вторник.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, КС признал неконституционными положения Административного кодекса Молдовы в части, которая ограничивает суды осуществлять контроль мер, утвержденных органами государственной власти во время режима чрезвычайного положения.    

Между тем, основные вопросы у авторов заявления — депутатов Pro Moldova и депутата Платформы "DA" — возникли к формулировке "осуществление иных необходимых мер". Именно ею были дополнены четыре статьи Закона режимах чрезвычайного, осадного и военного положения:

  • Ст. 20 (Меры, принимаемые на период чрезвычайного положения);
  • Ст. 22 (Полномочия Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова в период чрезвычайного положения); 
  • Ст. 24 (Полномочия Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций в период чрезвычайного положения);
  • Ст. 25 (Полномочия Министерства внутренних дел в период чрезвычайного положения);

По мнению авторов запроса, формулировка является крайне размытой. Народные избранники посчитали, что она прямо противоречит Конституции в части, которая предусматривает, что государство обеспечивает право каждого человека на знание своих прав и обязанностей.

Тем не менее, в этом вопросе суд не пошел навстречу народным избранникам. КС счел синтагму соответствующей Конституции, однако в пределах компетенций органов государственной власти, которые оговорены в законе о ЧП.  

Режим чрезвычайного положения был введен в Молдове 17 марта текущего года в связи с распространением коронавируса. Он продлился два месяца, до 15 мая. Это положение, впоследствии, сменил другой — режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вместе с тем одобренный парламентом проект о введении ЧП подразумевал наделение Комиссии по чрезвычайному положению рядом полномочий: установление специального режима въезда и выезда из страны; введение специального режима передвижения внутри страны; введение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических мер; запрет на проведение собраний, манифестаций и других массовых акций; распоряжение, в случае необходимости, о рационализации потребления продуктов питания и других продуктов первой необходимости.

Кроме того, режим предусматривал право на мобилизацию жителей страны для "оказания работ в интересах общества". Также норма наделяет орган правом на реквизицию имущества для ликвидации последствий от ситуаций, которая обусловила введение режима ЧП. Но только в рамках, установленных законом.

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